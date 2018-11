Ezinge in doelpuntrijk duel langs Oosterparkers

Ezinge en Oosterparkers maakten er zaterdag een doelpuntrijke wedstrijd van. Op een ijskoud Kardinge wonnen de Ezingers een duel waarvan de laatste minuten bijna in het donker gespeeld werden namelijk met 4-5.Bron Ommelander CourantHet duel Oosterparkers had als aanvangstijd 15.00 uur maar doordat de arbiter van dienst zich te laat kwam melden werd er ruim een kwartier later dan gepland afgetrapt op een ijskoud Kardinge. Ezinge begon direct voortvarend aan het duel en kwam al vlot op een 1-0 voorsprong. Na een overtreding op Ewart Gerritsen ging de bal namelijk op de stip en was het Wiebe Leistra die in de negende minuut vanaf elf meter raak wist te schieten. En binnen een kwartier stond het ook nog eens 0-2 door een goal van Nick Rozema. Na de tweede goal ging er opeens van alles verkeerd aan de kant van de bezoekers die daardoor moesten toestaan dat Oosterparkers terugkwam tot 1-2. Nog voor het rustsignaal wisten de gastheren nog eens twee keer te scoren zodat de Ezingers, en wat absoluut niet nodig was geweest, met een 3-2 achterstand de kleedkamer opzochten. Na de rust herpakte Ezinge zich weer want door Ewart Gerritsen werd het 3-3. Maar ook de thuisploeg liet zien dat het over veerkracht beschikte want een paar minuten later stond het 4-3 in Groningen. Maar nog was de koek niet op want met zijn tweede goal van de middag zorgde Wiebe Leistra even later voor 4-4. Ondertussen waren de lampen al aangestoken op Kardinge maar die op klokslag vijf uitgingen omdat er op met een tijdschakelaar werd gewerkt. Een tijdschakelaar die echter geen rekening hield met het wel of niet op tijd komen van een arbiter. Dat zorgde dat de nog resterende minuten in het schemerdonker gespeeld werden waarin Ezinge nogmaals wist te scoren. Het was Melle Gerritsen die de vijfde goal voor Ezinge voor zijn rekening nam zodat de gasten een paar tellen later met een zege van het veld stapten. Een zege waar Leendert Nieborg niet meer op had gerekend. ,,We komen snel op 2-0 en dan denk je dat er wel rust in de ploeg komt. Maar niets was minder waar waardoor we ons handen nog stijf dicht mogen knijpen met deze zege.”