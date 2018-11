Terechte nederlaag verzwakt Noordpool

Een verzwakt Noordpool ging zaterdagmiddag onderuit tegen GRC Groningen. Op Corpus den Hoorn werd het een 2-0 nederlaag voor de bezoekers die door deze nederlaag zijn teruggevallen naar de vierde plaats op de ranglijst.Bron Ommelander CourantNoordpool moest zaterdagmiddag eigenlijk winnen van GRC Groningen om in het spoor te blijven van koploper Lycurgus. Maar op sportpark Corpus den Hoorn werd al snel duidelijk dat het voor de gasten weleens een lastige middag kon gaan worden. De ploeg van Jur Smit was namelijk niet op volle sterkte. Zo waren Richard Haan, Rick Bos, Luuk Oosterhuis en Johan Kluin niet beschikbaar. Het waren dan ook de gastheren die al vrij snel in de wedstrijd de regie in handen namen en al in de 14minuut op een 1-0 kwamen door een goal van Albert Brouwer. Nog voor de pauze werd het ook nog eens 2-0 voor het geroutineerde GRC. In de 43minuut zorgde Ron Visser er namelijk voor dat Noordpool met een 2-0 achterstand de kleedkamer op mocht zoeken. Na de thee veranderde er niet veel aan het spelbeeld. De geel/zwarten bleven namelijk ook in het tweede bedrijf de onderliggende partij. Omdat de thuisploeg het na de rust wat rustiger aandeed kwam er dan ook geen wijziging meer in de score tot stand zodat Noordpool met een, volgens trainer Jur Smit, terechte nederlaag terug naar Uithuizen werd gestuurd. ,,Er ontbraken een paar voor ons toch wel belangrijke spelers en dat kun je tegen een prima ploeg wat GRC Groningen gewoon is niet gebruiken.”