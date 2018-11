Geflatteerde nederlaag Zeester

Zeester ging zaterdag ruim onderuit tegen koploper Lycurgus. Op sportpark West End werd het een 6-1 nederlaag voor de Zoutkampers waar teveel spelers niet helemaal fit waren om de koploper goed partij te kunnen geven.



In Groningen waren het de gastheren die al in de negende minuut door een strafschop op 1-0 kwamen. Een penalty die werd gegeven nadat er in het zestienmetergebied van Zeester volgens de arbiter een speler van de thuisploeg werd vastgehouden. Maar niet veel later ging de bal aan de andere kant ook op de stip toen Henri Nienhuis onderuit werd gehaald en Vince van der Veen de stand weer gelijk trok. In de 17e minuut kwam de thuisploeg toch weer op voorsprong. In het verdere verloop van de eerste helft ging het vervolgens aardig gelijk op maar werd er niet meer gescoord. Na de pauze kwam de thuisploeg vervolgens op 3-1 en wat voor Marinus Siekman het sein was om te proberen om nog terug in de wedstrijd te komen. Maar helaas voor de bezoekers waren een aantal spelers niet fit genoeg om het de koploper echt lastig te maken. Toen het vervolgens richting de slotfase ook nog eens 4-1 werd was het helemaal over met de aspiraties van de Zoutkampers die in de slotminuten nog twee tegengoals te verwerken kregen. ,,We hebben terecht verloren maar met een fitte ploeg en bij sommige spelers iets meer voetbalgogme had er absoluut meer in gezeten,” was na afloop Marinus Siekman duidelijk in zijn commentaar.