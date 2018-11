Annen wint uit bij Veendam 1894

Annen deed zondagmiddag uitstekende zaken. In Veendam werd er namelijk met 2-3 van nummer twee Veendam 1894 gewonnen.Bron OostermoerIn Veendam ging het direct al crescendo voor Annen want al in de eerste minuut kwamen de gasten, door een goal van Dante Ploeg, op 0-1. Na tien minuten kregen de gastheren echter wat meer grip op de wedstrijd en wat er voor zorgde dat Marnix Kolder in de twaalfde minuut de gelijkmaker scoorde. Nog binnen het half uur kwam de thuisclub vervolgens ook nog op een 2-1 voorsprong door een doelpunt van Lorenzo Langeland. Dit werd vervolgens ook de ruststand in Veendam wat zorgde dat er bij Annen in de rust even wat puntjes op de i gezet moesten worden. Iets wat in het tweede deel van de wedstrijd prima uitpakte want in de 67minuut zorgde Leon Tiersma voor de gelijkmakende 2-2. Gaandeweg de tweede helft werd ook steeds duidelijker dat Annen fitter was dan zijn opponent en wat er uiteindelijk ook voor zorgde dat de drie punten meer naar Annen gingen. Want in de 84minuut zorgde Dolf Nijborg voor een 2-3 stand op het scorebord en wat gezien het spelbeeld in vooral de tweede helft ook niet meer dan terecht was vond ook Annen-trainer Hemmo de Wal. ,,In de eerste helft hadden we het nog even lastig met Veendam 1894. Maar na de rust kregen we de regie weer te pakken en met een terechte zege als resultaat.”