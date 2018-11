Onnodig puntverlies FC Zuidlaren

Koploper FC Zuidlaren leverde een regelrechte wanprestatie tegen Corenos uit Roodeschool. In Zuidlaren werd het namelijk 1-1 waarbij de goal van de thuisploeg pas vlak voor het eindsignaal viel.Bron OostermoerFC Zuidlaren bakte er zaterdagmiddag niet veel van tegen Corenos. De gasten uit Roodeschool begonnen direct veel feller aan de wedstijd dan de thuisploeg. Dat zorgde dan ook voor een hele matige eerste helft waarin FC Zuidlaren niets liet zien wat op het spel van een koploper leek. En ook in het begin van de tweede helft was het huilen met een winterpet op wat de thuisploeg liet zien. Een thuisploeg die halverwege de tweede helft ook nog eens op een 0-1 achterstand kwam. Na de treffer van een zeer gedisciplineerd spelend Corenos ging eindelijk het besef komen dat er nog wel wat moest gebeuren wilde men dit duel niet verliezen. Maar het duurde nog tot aan de slotfase voordat de thuisploeg eindelijk langszij de gasten kwam en waar volgens Edwin Prins zijn ploeg de handen mee dicht mocht knijpen. ,, Het was gewoon superslecht wat wij lieten zien waarbij ik de credits aan Corenos moet geven. Die hebben vanaf de eerste tot de laatste minuut gestreden voor een zo goed mogelijk resultaat en dat ontbrak er bij ons duidelijk aan.”