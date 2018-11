Glimmen deelt punten met Groen Geel.

Glimmen deelde zaterdag de punten met Groen Geel. Op Corpus den Hoorn werd het 1-1 in een duel waarin er voor Glimmen misschien wel wat meer in had gezeten.Bron OostermoerAl vroeg in de wedstijd kwam Glimmen op voorsprong door miscommunicatie in de defensie van de thuisploeg en wat door Tim Oosterhof werd afgestraft: 0-1. Na de vroege treffer van Glimmen kwamen er ook kansen voor de thuisploeg maar duurde het tot vlak voor de rust voordat de gelijkmaker op het scorebord kwam. Na de pauze werd het allemaal wat minder bij de Glimmenaren en ook aan de kant van de thuisploeg was het allemaal hosanna wat de klok sloeg. In het tweede deel van de wedstrijd was Tim Oosterhof nog het dichtste bij een doelpunt maar de spits zag zijn schot op de paal uiteen spatten. Ook Groen Geel kreeg in de tweede helft nog een paar kansjes op de winnende treffer maar uiteindelijk werd er op Corpus niet meer gescoord en bleef het bij 1-1. Een stand waar Niels Oosterhof wel mee kon leven. ,,Misschien hadden we op basis van ons spel in de eerste helft meer verdiend maar over de gehele wedstrijd gezien is een gelijkspel wel terecht.”