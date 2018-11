Terechte nederlaag Yde de Punt

Yde de Punt ging zondagmiddag onderuit tegen Oosterstreek. In het gelijknamige dorp werd het een 2- 1 nederlaag voor de Ydenaren die gezien het vertoonde spel ook geen recht op meer hadden.Bron OostermoerIn Oosterstreek keek Yde de Punt al na vijf minuten tegen een 1-0 achterstand aan. Een vroege achterstand die in de 32minuut via een treffer van Pascal Kuipers werd rechtgezet. Maar ook na de gelijkmaker van de bezoekers bleef de thuisploeg de bovenliggende partij zonder dat het in het resterende gedeelte van de eerste helft nog wist te scoren. Zo gingen beide teams met een 1-1 stand de rust en waar in de tweede helft vooralsnog geen verandering in kwam. Oosterstreek bleef echter wel de bovenliggende partij en daarom was het ook niet vreemd dat de thuisploeg in de slotfase van het duel op 2- 1 kwam. Dit werd na negentig minuten en een beetje uiteindelijk ook de eindstand en waar teamleidster Anita Koerts duidelijk over was. ,, Wij waren niet sterk genoeg om een prima Oosterstreek goed partij te bieden dus hebben we terecht verloren.”