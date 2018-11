Tynaarlo ook langs FC Fochteloo.

Tynaarlo blijft maar winnen want zondagmiddag werd FC Fochteloo met 2-1 aan de zegekar gebonden.Bron OostermoerBij winst op FC Fochteloo zou Tynaarlo prima zaken doen om in de buurt van koploper Donkerbroek te blijven en om de concurrentie ruim achter zich te houden. De thuisploeg begon dan ook sterk aan het duel tegen FC Fochteloo en kwam in de twintigste minuut door een goal van Vincent Koning op 1-0. Drie minuten later was het weer raak voor de gastheren. Na een prima aanval scoorde Jeroen Klaassens de 2-0. Maar nog net binnen het half uur kwamen de gasten terug in de wedstrijd door de 2- 1 te scoren zodat het weer spannend werd in Tynaarlo. Tot aan de rust kwam er echter geen verandering meer in de score zodat beide teams met een 2- 1 stand op het scorebord de kleedkamer opzochten. Was de thuisploeg voor de rust de bovenliggende partij, na de thee was die rol weggelegd voor Fochteloo. Dat zorgde dat het ook in de tweede vijfenveertig minuten spannend bleef in een niet onaantrekkelijk duel. Maar uiteindelijk werd er niet meer gescoord in Tynaarlo en sprak Roelof Rutgers na afloop van een duel waarin zijn ploeg prima zaken had gedaan. ,, We blijven in het spoor van koploper Donkerbroek en houden onze achtervolgers met deze zege op achterstand dus het is prima zo.”