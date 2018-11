Gifbeker nog niet leeg voor VAKO

Voor VAKO moet de gifbeker helemaal leeg. Zondagmiddag gingen de Vriezenaren namelijk in en tegen Siddeburen met 4-0 onderuit in een wedstrijd waarin VAKO qua spel zeker niet de mindere was.Bron OostermoerIn de eerste helft had VAKO al op voorsprong kunnen komen maar een schot van Leander Meijering stuiterde via de onderkant lat weer het veld in. Na de rust zorgde een foutje in de defensie van de gasten voor 1-0 en moest VAKO op jacht naar de gelijkmaker. Een gelijkmaker waar Leander Meijering dicht bij was maar nu was de paal een hinderlijke sta in de weg. Kort daarna viel de 2-0 toen een van richting veranderd schot achter een kansloze doelman Tijn Varwijk verdween. Na de 2-0 strooide arbiter Jager nog meer zout in de wonden bij VAKO door met kaarten te gaan strooien. Zo moesten Rob Liewes en Patrick Zwiggelaar met 2x geel dus rood het veld verlaten. Dat zorgde er mede voor dat de gastheren nog twee keer wisten te scoren zodat VAKO met een 4-0 nederlaag huiswaarts keerde. ,,De gifbeker is nog steeds niet leeg helaas. Maar ik moet het team een compliment masken voor de arbeid die er geleverd is. Want alleen daarom hadden we meer verdiend,” aldus Arnold van der Kooi.