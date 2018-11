Zure nederlaag Eext.

Eext ging zondagmiddag wel heel erg zuur onderuit. In Eext werd er namelijk met 0- 1 van Zandhuizen verloren waarbij de goal van de gasten pas in de allerlaatste minuut viel.Bron OostermoerWilde Eext contact houden met de bovenste helft van de ranglijst dan moest er zondagmiddag thuis wel gewonnen worden van Zandhuizen. De thuisploeg begon dan ook voortvarend aan het duel tegen een ploeg die precies eender dan Eext uit zijn zes duels tien punten had weten te scoren. Er kwamen direct al de nodige kansen voor de thuisploeg maar die daar in de eerste helft niet goed mee omgingen. Zandhuizen creëerde zich in de eerste helft helemaal niets wat op een kans leek zodat de rust aanbrak met een 0-0 stand op het scorebord. Na de rust veranderde er niets aan het spelbeeld. De betere kansen bleven voor de gastheren en het waren de bezoekers die probeerden om via een counter voor gevaar te zorgen. Richting de slotfase stond het echter nog steeds 0-0 en wat zeker voor Eext zeer teleurstellend was. Maar het zou nog vervelender worden voor de thuisploeg want de eerste echte kans van Zandhuizen in de laatste minuut zorgde voor een 0- 1 stand op het scorebord. Een stand wat ook de eindstand werd en waar Jack Lammerts na afloop stevig van baalde. ,,Echt ongelofelijk. Zandhuizen heeft maar een echte kans gehad en wint een wedstrijd die maar een winnaar verdiende en dat waren wij. Maar het zijn nog altijd de doelpunten die beslissen over winst of verlies.”