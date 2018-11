EKC dames bedwingen GV Groen Geel

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) troffen zaterdag 17 november op eigen veld op het sportpark “Westerklooster” te Kloosterburen het lager geklasseerde GV Groen Geel uit Groningen. In voorgaande seizoenen was dit altijd een moeilijke tegenstander dus EKC was gewaarschuwd.De thuisploeg mistte door blessures Janet Toonder, Suzanne Bergstra en Irene Bos waardoor de topschutter van de reserves, Chantal Hofman, bij de selectie werd gevoegd. Al gauw bleek dat EKC er boven op zat. De thuisploeg viel goed aan en maakte het Groen Geel lastig. Er werden echter niet veel kansen gecreëerd. Groen Geel kwam later ook wat opzetten maar vooralsnog voerde EKC de boventoon. In de 16e minuut kreeg EKC een tegenvaller te verwerken. Topschutter Sarah Rijzinga viel met een hamstringblessure uit. De eerder genoemde Chantal Hofman van de reserves die bij de wedstrijd EKC 2-GSVV (uitslag 12-0) er vijf inschoot werd haar vervanger. Achteraf zou dit een zeer gelukkige wissel blijken. Nadat Chantal Hofman na een pass van Desie Tjoelker nog net naast schoot sloeg ze in de 29e minuut wel toe. Rebecca Postma verzond de pass en Hofman knalde de 1-0 tegen de touwen. Nadat EKC een klein offensief van Groen Geel had afgeslagen was het in de 36e minuut opnieuw raak. Een verdedigster van Groen Geel probeerde de bal op haar keepster terug te spelen maar de attente Chantal Hofman doorzag dat, onderschepte de bal en omspeelde de keepster om vervolgens de 2-0 in het doel te deponeren. Natuurlijk liet Groen Geel het er echter niet bij zitten maar verder dan een afstandsschot naast kwamen de gasten niet meer. Ook EKC kreeg nog drie mogelijkheden die alle onbenut bleven zodat 2-0 ook de ruststand werd.Na de rust zette Groen Geel meer aan. EKC-keepster Nicky Bos moest nu ook vaker handelend ingrijpen maar hield haar doel schoon. Echter ook EKC liet zich niet onbetuigd hoewel haar pogingen ook niet het gewenste resultaat kregen. Een vrije trap van Michelle Koster werd door de keepster gepakt terwijl Chantal Hofman eveneens op deze persoon stuitte. Ook corners van Koster werden niet goed afgemaakt. Aan de andere kant bracht keepster Bos, zoals boven gemeld, nu vaker redding na een gevaarlijke Groen Geel-aanval. In de 70e minuut wisselde coach Joost Gerdez Gretha Annema voor Marjon Bos. EKC had de zaken defensief nu goed voor elkaar maar aanvallend wilde het niet meer lukken. In de 85e minuut kon Emma Postma niet verder en werd vervangen door Joni Lukkien. In de slotfase kwam Groen Geel nog even dichtbij maar ingrijpen van Marije Roelink en later Wendy Reitsma voorkwam erger zodat EKC deze wedstrijd met 2-0 won en zich in de top van de ranglijst nestelde. Komende zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen koploper Sint Annaparochie.