EKC 2 dames verpletteren GSVV

De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden evenals de hoofdmacht thuis op sportpark “Westerklooster” te Kloosterburen tegen laagvlieger GSVV uit Gerkesklooster-Stroobos.Onder leiding van scheidsrechter S. Vlas was GSVV totaal niet opgewassen tegen EKC zodat het nooit een echte wedstrijd werd. Al na 2 minuten was het raak toen Chantal Hofman Maaike Remijn bediende die de 1-0 maakte. Een minuut later onderschepte Hofman zelf de bal en zorgde voor de 2-0. In feite was toen al de wedstrijd gespeeld gezien het spel van de gasten. EKC voerde de boventoon maar liet ook nog eens meerdere kansen onbenut. GSVV probeerde wel wat maar werd nooit echt gevaarlijk en pas na 8 minuten kreeg EKC-keepster Nikki Werkman een zwakke inzet te verwerken. EKC scoorde wel. In de 12e minuut verdween een afstandsschot van Chantal Hofman van zeker 25 meter via een stuitje in het GSVV-doel: 3-0. EKC ging door maar het was GSVV zelf dat voor de 4-0 zorgde in de 15e minuut. Een verdedigster verdedigde voor eigen doel uit maar zag haar schot via een medespeelster in het eigen doel gaan. EKC bleef aanvallen en zag in de 25e minuut weer kans te scoren. Mila Bolt verzond de pass en Maaike Remijn schoot deze vanaf de linkerflank binnen: 5-0. Daarna wilden meerdere speelsters bij EKC scoren. De thuisploeg hield wel een overwicht maar voorin wilde het niet meer lukken hoewel de mogelijkheden er hiervoor wel waren. De weinige keren dat GSVV wat mocht opkomen lag aan het feit dat EKC dit toeliet maar het leverde de Friezinnen niets op. Zo stond het bij de rust nog 5-0.Na de rust vond EKC de weg naar het doel weer en ging het ineens heel snel. Al in de 47e minuut was het weer raak. Romy Rijzinga’s schot werd door de keepster geweerd maar Chantal Hofman onderschepte de bal en schoot deze binnen: 6-0. Twee minuten later was het alweer raak. Na een corner van Chantal Hofman werd er hands gemaakt en kreeg EKC een strafschop. Hofman schoot deze zelf binnen: 7-0. Echter nog was het leed voor het arme GSVV niet geleden. In de 52e minuut passte Nina Korhorn op Chantal Hofman die doorging en de 8-0 produceerde. Een minuut later konden de thuissupporters alweer juichen. Romy Rijzinga vond Chantal Hofman die op de keepster stuitte ten koste van een corner. Hofman gooide deze corner voor het doel alwaar Johanna van de Steeg al koppend haar eerste doelpunt maakte: 9-0. Even mocht GSVV proberen wat terug te doen middels een corner maar keepster Nikki Werkman greep in. Het was weer EKC dat in de 61e minuut de dubbele cijfers haalde toen Nina Korhorn de 10-0 mocht maken. Hierna zag GSVV een inzet naast gaan maar kreeg in de 64e minuut na een corner van Chantal Hofman weer een strafschop tegen na hands. Gelukkig voor haar schoot keepster Nikki Werkman deze over. Het zou uitstel van executie zijn. Eerst liet EKC nog een aantal kansen liggen en zag het GSVV stuitten op keepster Werkman en even dichtbij komen maar vervolgens werd er in de 72e minuut weer gescoord. Via Chantal Hofman en Maaike Remijn kwam de bal bij Annika Werkman die de 11-0 tegen de touwen werkte. Hierna werden er weer een aantal kansen gemist waarna in de 86e minuut de 12-0 eindstand werd bereikt. Inge Mulder vond Maaike Remijn die doorging en scoorde. Hiermee behaalde EKC 2 haar grootste overwinning tot nu toe. Komende zaterdag wacht de strijd met koploper ST Middelstum/KRC