Warffum verplettert Kloosterburen: 11-0

Warffum behaalde zondagmiddag een monsterzege op streekgenoot Kloosterburen. In Warffum werd het 11-0 voor de thuisploeg tegen een piepjong Kloosterburen dat uiteindelijk nog blij mocht zijn dat het maar bij elf tegentreffers bleef.Warffum en Kloosterburen speelden zondagmiddag het duel wat nog open stond van het programma wat op zondag 7 oktober was vastgesteld. Maar op die dag was het veld van de Warffumers nog niet speelklaar zodat de streekderby verplaatst moest worden. Dat was zondag absoluut wel het geval want het veld in Warffum lag er goed bij voor een streekderby waarin de thuisploeg met bijna dezelfde ploeg speelde dan die van een week eerder tegen Drieborg. De enige wisseling bij de thuisploeg was dat David Kloosterhuis was vervangen door de vorige week nog disciplinair gestrafte Stefan van den berg. Waar de gastheren dus weinig problemen kenden was dat bij de gasten duidelijk anders. Daar waren Niels van der Maar en Jeroen Holman namelijk geblesseerd zodat de 15-jarige Bas Bolt zijn debuut als basisspeler maakte. Nadat arbiter Eenkhoorn voor de eerste keer had gefloten waren er direct twee kansjes voor de thuisploeg maar kreeg Kloosterburen in de vijfde minuut een dot van een kans om op voorsprong te komen. Helaas voor de bezoekers wist een volledig vrijstaande Jorn Bolt doelman Gert-Jan Dijkhuizen echter niet te passeren. Waar Kloosterburen niet tot scoren kwam deed de thuisploeg dat drie minuten later beter toen Bartel Klinkhamer uit een voorzet van Roel Klinkhamer wel raak wist te koppen. Nadat binnen het eerste kwartier eerst Appie van der Laan voor onvoldoende afstand nemen geel had gekregen ging niet veel later ook Wouter Korhorn op de bon. De middenvelder van Kloosterburen was een paar minuten eerder wat ongelukkig geraakt door Stefan van den Berg. Dat zorgde dat Korhorn dacht dat hij daar wraak voor moest nemen op Van den Berg en wat hem een terechte gele kaart opleverde. Nadat Sander Adema in de 22minuut met een fraaie safe nog een vrije trap uit de bovenhoek had getikt viel drie minuten later de tweede treffer voor de thuisploeg. Op het middenveld verspeelde Willem Prins de bal aan Bartel Klinkhamer. De spits bedacht zich vervolgens niet en even later was doelman Adema kansloos op het nog iets van richting veranderde schot:2-0. Een minuut later stond het 3-0 in Warffum toen Kevin Kat een corner van Stefan van den Berg achter zijn eigen doelman werkte. Weer een minuut viel er weer een doelpunt toen Roel Klinkhamer door de defensie van Kloosterburen geen strobreed in de weg werd gelegd en doelman Adema voor de vierde keer kon laten vissen. Nog binnen het half uur werd het ook nog 5-0 voor de geelhemden toen Bartel Klinkhamer een keurige voorzet van Roel Klinkhamer tegen de touwen wist te werken. Na deze vier goals binnen vijf minuten werd het even wat rustiger in Warffum waar de streekderby ondertussen al van alle spanning was ontnomen. Met nog drie minuten tot aan het rustsignaal te gaan zorgde Stefan van den Berg er met een fraai afstandsschot voor dat beide teams met een 6-0 stand de kleedkamer opzochten. In de pauze was er vervolgens even wat verwarring bij de volgers omdat op de app liveuitslagen al een tussenstand van 7-0 circuleerde. Maar waarschijnlijk had de correspondent een vooruitziende blik want dat er nog meer goals voor de thuisploeg zouden vallen was zo klaar als een klontje. Het duurde in de tweede helft uiteindelijk nog negen minuten voordat doelpunt nummer zeven viel. Een treffer die werd gescoord door de aan het begin van de tweede helft voor Rick Kloosterhuis in het veld gekomen Jeffrey Doornbos. De invaller was vier minuten later ook verantwoordelijk voor de 8-0 toen hij een prima voorzet van Stefan van den Berg achter een kansloze doelman Adema tikte. Na deze achtste goal was het duidelijk dat de thuisploeg op jacht zou gaan naar een zege met dubbele cijfers op streekgenoot Kloosterburen. Een doelstelling waar de gastheren ook voldoende mogelijkheden voor kregen. Maar vooral Bartel Klinkhamer was in deze fase van een ondertussen zeer eenzijdig duel niet echt bij de les. Was de lange spits dat namelijk wel geweest dan had het met nog twintig minuten te gaan al minimaal 10-0 gestaan. Nu moest de Warffum-aanhang wachten tot de 76minuut op doelpunt nummer negen van hun favorieten en die op naam kwam van Bartel Klinkhamer die daarmee zijn vierde treffer van de middag scoorde. Dezelfde Klinkhamer zorgde vier minuten later ook voor 10-0 door zich met een fraaie individuele actie vrij te spelen om vervolgens vanaf randje strafschopgebied de bal achter een wederom kansloze Sander Adema te schieten. Maar voor Kloosterburen was de gifbeker nog niet leeg want in de 85minuut ging de bal ook nog eens op de stip. Het was Kevin Kat die hands had gemaakt en de goed leidende arbiter Eenkhoorn kon niets anders dan de Warffumers een strafschop geven. Wat de jonge arbiter vervolgens prima deed was zijn kaarten in de zak houden want volgens de regels had de centrale verdediger van Kloosterburen een rode kaart moeten krijgen. Vanaf elf meter schoot Bartel Klinkhamer de 11-0 achter Sander Adema wat niet alleen zijn zesde goal van de middag was maar de elfde treffer was ook de derde die voor een echte hattrick zorgde. Na de benutte strafschop liet de onpartijdige vervolgens nog wel even doorspelen maar na precies negentig minuten had de thuisploeg een klinkende 11-0 weten te boeken en kwam er voor Kloosterburen een einde aan een lijdensweg die zondagmiddag zijn weerga niet kende.Warffum-Kloosterburen: 11-0(6-0)8. Bartel Klinkhamer 1-0, 25. Bartel Klinkhamer 2-0, 26. Kat 3-0(ed), 27. Roel Klinkhamer 4-0, 29. Bartel Klinkhamer 5-0, 42. Van den Berg 6-0, 56. Doornbos 7-0, 60. Doornbos 8-0, 76. Bartel Klinkhamer 9-0, 80. Bartel Klinkhamer 10-0, 85. Bartel Klinkhamer 11-0(str.)Scheidsrechter: B Eenkhoorn(Leeuwarden)Gele kaarten: Van der Laan, Korhorn (Kloosterburen)Warffum: Dijkhuizen; Bello, Jan Klinkhamer(46. Gijsbert Venhuizen); Pieterman, Teun Venhuizen; Zantingh, Meijer, Van den Berg, Rick Kloosterhuis(46. Doornbos); Roel Klinkhamer(62. David Kloosterhuis), Bartel KlinkhamerKloosterburen: Adema; Bas Bolt, Kevin Kat, Streefkerk, Van Dijk(55. Joachim Steur); Gideon Steur(70. Jurjen Kat), Van der Laan, Prins, Korhorn(46. Wieringa), Jorn Bolt; Niels Bolt