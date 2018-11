VVSV’09 in extra tijd onderuit tegen ZEC: 1-2

Bij het ingaan van de laatste van de reguliere negentig minuten ging VVSV’09 nog met 1-0 aan de leiding tegen ZEC uit Zandeweer. Maar toen arbiter Van Houten zeven minuten later voor de laatste keer floot gingen de gasten er met een gelukkige 1-2 zege vandoor en wacht de thuisploeg nog steeds op zijn eerste seizoenzege.VVSV’09 en ZEC gingen vorige week nog fors onderuit. De Ulrumers verloren thuis met 5-2 van buurman Zeester en ZEC kreeg in Zandeweer met 5-0 klop van een geroutineerd GRC Groningen. Daarom hoopten beide ploegen zaterdagmiddag in Ulrum op een zege maar wat op een veld moest gebeuren wat absoluut niet goed bespeelbaar was. Een gegeven wat ZEC-trainer Bert van der Meer voor de wedstrijd de opmerking deed maken dat het weleens een fysiek duel kon gaan worden. ,,Het veld is heel erg hobbelig waardoor de bal alle kanten opstuitert. Dus zal er veel fysieke kracht gevraagd worden en waar wij nog niet echt een ploeg voor hebben,” aldus Van der Meer die zaterdagmiddag een beroep moest doen op Jan Posthumus omdat vaste goalie Jacco Knol met een enkelblessure langs de lijn stond. Bij de thuisploeg waren ook wat mutaties ten opzichte van een week eerder want daar ontbraken met Jaap Bremer, Kevin van Toorn, Jeroen Venhuizen en Joost de Vries een viertal spelers. Maar gelukkig voor de Ulrumers was aanvoerder Patrick Rienks na een schorsing wel weer beschikbaar. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Van Houten uit Houtigehage waren er in het eerste kwartier wat kansjes voor beide teams maar tot hachelijke momenten voor beide doelen zorgde dat nog niet. In de 17minuut was er eindelijk een echte kans voor de gastheren toen Michel Veldman door de defensie van ZEC brak. Maar met een prima redding wist Jan Posthumus de openingstreffer van de Ulrumers te verijdelen. Drie minuten later had Ronny Bakker de score open kunnen breken. Maar op het schot van de routinier wist doelman Valkema uitstekend redding te brengen en in de rebound was de goalie van VVSV’09 te sterk voor Massimo de Vreeze. In de 22minuut was daar een volgende kans voor de gasten maar weer Ronny Bakker zag zijn schot voorlangs het vijandelijk doel gaan. Zo bleven er steeds meer mogelijkheden komen voor de bezoekers die niet alleen slordig in de afwerking waren maar ook in doelman Patrick Valkema steeds een hinderlijke sta in de weg vonden. De jonge goalie zorgde er namelijk met een paar prima reddingen voor dat zijn ploeg niet al voor de rust op een ruime achterstand kwam te staan. Richting het rustsignaal zag het er dan ook naar uit dat beide ploegen met een 0-0 stand naar de kleedkamer zouden gaan. Maar op slag van rust kwam er toch nog een verandering in de stand. Na een prima pass van Rick Meijer reageerde Harm Klaver duidelijk attenter dan de defensie van de gasten. De rappe Klaver kon daardoor alleen op doelman Posthumus afgaan die even later kansloos was op de schuiver van de Ulrumer: 1-0. Na een rust die duidelijk korter duurde dan een kwartier had Harm Klaver in de vijftigste minuut de 2-0 op zijn schoen. Maar op onverklaarbare wijze lukte het de routinier om een voorzet van Henk Steigstra tegen de paal te werken en wat een stuk lastiger was dan doelman Jan Posthumus te passeren. Vijf minuten later had de thuisploeg het geluk aan zijn kant. Binnen de beruchte lijnen beging doelman Valkema een duidelijke overtreding op Robert Bakker. Een overtreding die de zich ergens in de middencirkel bevindende arbiter Van Houten simpel wegwuifde. Een wat vreemde beslissing van de Fries die zaterdagmiddag wel meer vreemde beslissingen had. Zo stond het dus nog steeds 1-0 in Ulrum en begon bij de thuisploeg steeds meer het geloof te komen dat de eerste seizoenzege aanstaande was. Iets wat geen vreemde gedachte was omdat ZEC ook in het tweede bedrijf wel heel erg slordig met zijn kansen omsprong. Aan de kant van de gastheren was ondertussen Patrick Valkema al een paar keer vermanend toegesproken door onpartijdige Van Houten omdat de goalie wel heel erg lang over zijn spelhervattingen deed en wat hem uiteindelijk ook een gele kaart opleverde. ZEC was ondertussen steeds meer met de moed der wanhoop op jacht naar de gelijkmaker. Want wat vooral Ronny en Robert Bakker ook probeerden, de schoten of kopballen van de beide broers gingen naast, over of werden door doelman Valkema gekeerd. Zo ging het er steeds beter uit zien voor de thuisploeg die zelfs een paar keer de kans kregen om voor de tweede keer tot scoren te komen. Maar met die mogelijkheden ging ook de thuisploeg niet goed om zodat de Zandeweersters in een als kijkspel niet eens onaardig duel nog zeker de kans hielden om de gelijkmaker te scoren. Terwijl de laatste reguliere minuut al in was gegaan was het Jens Posthumus die op de solotoer ging. De middenvelder van de gasten slalomde fraai tussen een aantal Ulrumers door om vervolgens met een bekeken schot in de verre hoek doelman Valkema kansloos te laten: 1-1. Dit was uiteraard een enorme domper voor de thuisploeg die echter nog veel groter zou gaan worden. Want referee Van Houten had het duidelijk naar zijn zin in Ulrum en liet nog rustig wat minuten doorspelen. Dit omdat hij het tijdrekken van doelman Valkema op de volgens hem juiste wijze wilde belonen. Zo kwamen er dus nog een aantal minuten bij met voor de thuisploeg vervelende gevolgen. Want in de vierde minuut van de extra tijd was het Rick Meijer die in een mêlee van spelers een duwfout maakte. Helaas voor de thuisploeg was dat binnen de beruchte lijnen en stond de arbiter deze keer wel in de buurt van het ‘plaats delict’ . Dat zorgde dat de bal op de stip ging en Jasper Dijk zijn ploeg naar een 1-2 voorsprong schoot. Arbiter Van Houten liet vervolgens nog even doorspelen maar een minuut later floot hij dan toch voor de laatste keer en droop bij de thuisploeg de teleurstelling van de gezichten af en vielen de spelers van de gasten elkaar in de armen van blijdschap. Maar even later was alles en iedereen het er wel over eens dat gezien de kansenverhouding de bezoekers ruimer hadden moeten winnen maar dat de gastheren op basis van hun inzet zeker een punt hadden verdiend.VVSV’09-ZEC: 1-2(1-0)45. Klaver 1-0, 90. Jens Posthumus 1-1, 90+5. Dijk 1-2(str)Scheidsrechter J. van Houten(Houtigehage)Gele kaarten: Meijer(VVSV’09)Rode kaart: Meijer (2x geel)VVSV’09: Valkema; Rienks, Meijer, Schaap, De Vries; Wilfred Kooi, Klaver, Jochem Kooi, Muller; Steigstra(80. Van der Spek); Veldman(70. Mertens)ZEC: Jan Posthumus; Sleumer(78. Stoter), Koolhof, Dion de Vreeze, Kruit; Van Tamelen, Dijk, Massimo de Vreeze, Jens Posthumus; Robert Bakker, Ronny Bakker,