Ruime zege Middelstum

Middelstum ging zaterdag op bezoek bij het nog puntloze Westerlee. In het gelijknamige dorp werd het een ruime 6-0 overwinning voor de Middelstumers die na vijfenveertig minuten al vier keer hadden gescoord.Middelstum trof zaterdag in Westerlee een thuisploeg die direct vanaf het beginsignaal vol op de aanval speelde. De eerste tien minuten waren dan ook duidelijk voor de gastheren die in de tiende minuut een dot van een kans op de openingstreffer kregen. In het strafschopgebied van de Middelstumers werd hands gemaakt en waardoor de bal op de stip ging. Maar doelman Jeroen Smit bewees zijn waarde voor Middelstum door de elfmetertrap te stoppen. Het missen van de penalty zorgde voor een duidelijke domper bij Westerlee dat vijf minuten later ook nog een eerste tegentreffer moest incasseren toen Gerard Bronsema raak schoot. Na de 0-1 daalde het moraal bij de thuisploeg behoorlijk en helemaal toen Middelstum, via een tweede goal van Gerard Bronsema in de 27minuut op 0-2 kwam. Zes minuten later kon er een glaszuivere hattrick voor Gerard Bronsema genoteerd worden en stond er een 0-3 stand op het scorebord. Nog voor de pauze werd het nog mooier voor de gasten toen Mateo Milkovic zijn ploeg naar een 0-4 voorsprong schoot. Zo was het duel in Westerlee al voor de rust beslist en kon Middelstum het in het tweede bedrijf rustig aan doen tegen een thuisploeg die er absoluut niet meer in geloofde. Na iets meer dan een kwartier in het tweede bedrijf zorgde Gerard Bronsema met zijn vierde goal voor 0-5. En in de 74minuut bracht Thijs Hoekzema de eindstand op 0-6. ,,De eerste tien minuten hebben we het even lastig gehad. Maar toen wij op 0-1 kwamen kregen wij de regie in handen en zijn we niet meer in de problemen geweest,” was na afloop het commentaar van een tevreden Middelstum-trainer Frank Konneman