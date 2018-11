Terechte puntendeling in Stedum

Stedum en Veendam 18914 maakten er zaterdagmiddag een leuk duel van. In Stedum werd het werd het uiteindelijk een 1-1 gelijkspel waarbij de tegengoal voor de Stedumers pas in de 87minuut viel.Stedum stond voor het duel tegen Veendam 18914 op een vijfde plaats en moest eigenlijk winnen om in het spoor van de top drie, Wildervank, Wagenborger Boys en GEO te blijven. Maar ook de Veendammers moesten winnen wilde men aanhaken bij de bovenste ploegen in zaterdag 5E. Dat zorgde dat het zaterdagmiddag in Stedum een duel werd tussen twee ploegen die vanaf het eerste fluitsignaal goed aan elkaar gewaagd waren. In het eerste half uur waren er dan ook wat mogelijkheden voor beide teams waarbij de thuisploeg de iets betere kansen kreeg. Uit een van die kansen was het Siebrand Dijkema die zijn ploeg in de 30minuut aan de leiding bracht. Na de openingstreffer raakte de thuisploeg vreemd genoeg de grip op de wedstrijd wat kwijt en waren het de gasten die nu gevaarlijker werden. Een beeld wat zich na de rust door zette zodat het voor Stedum steeds meer het verdedigen van een minieme voorsprong werd. De gastheren probeerden zich wel onder de druk van Veendam 18914 uit te voetballen maar de bezoekers bleken over een prima ploeg te beschikken. Een ploeg die in de 87minuut toch nog langszij de Stedumers kwam. In de nog resterende minuten waren er vervolgens nog wel de nodige kansen voor de thuisploeg op meer maar uiteindelijk kon trainer Wim Nubé wel leven met de puntendeling. ,,Na de 1-0 gingen we te verdedigend spelen. Daardoor hielden we de tegenstander in de wedstrijd met als gevolg dat ook Veendam nog wist te scoren en het uiteindelijk wel een terechte remise is geworden.”