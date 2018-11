Ongelukkige nederlaag Poolster.

Poolster was zaterdagmiddag niet opgewassen tegen Amicitia VMC. Op sportpark Coendersborg werd het namelijk een 4-1 nederlaag voor de ‘Spieksters’.Poolster wilde zaterdagmiddag tegen Amicitia VMC graag een goed vervolg geven aan zijn drie laatste duels waarin er zeven punten werden behaald. Dat moest echter gebeuren zonder Kevin Bijlsma waardoor de aanvalslinie van de ‘Spieksters’ toch wat verzwakt was. In Groningen ging het eerst nog gelijk op tussen Amicitia VMC en Poolster maar was het de thuisploeg die in de 19minuut, door Ronald Verbruggen, op een 1-0 voorsprong kwam. Maar precies op het half uur zorgde Johan de Groot voor de 1-1 en wat ook de ruststand werd. Na de thee veranderde er eerst nog niets aan de stand tot aan de 61minuut. Toen zorgde Jelmer Preenen voor 2-1 en kon Poolster weer op jacht naar de gelijkmaker. Een gelijkmaker die er ook leek te komen toen iedereen aan de kant van Poolster dacht dat de bal in de 82minuut op de stip zou gaan na een overtreding in het strafschopgebied van Amicitia VMC. Maar de onpartijdige besliste anders waarop een snelle spelhervatting van de thuisploeg volgde. Een spelhervatting met gevolgen want het was Cees Jan Diepeveen die vanuit buitenspelpositie de 3-1 op het scorebord schoot. Ondanks protesten van de kant van Poolster bleef de onpartijdige bij zijn besluit zodat de gasten nog maar zeven minuten en een beetje hadden om de stand weer gelijk te trekken. Dat was uiteraard een lastige opgave en helemaal toen Jelmer Preenen er in de 87minuut ook nog eens 4-1 van wist te maken. ,,De niet gegeven strafschop en de daaropvolgende buitenspelgoal hebben ons uiteindelijk de das omgedaan. Want Amicitia is een prima ploeg maar we hadden dit duel niet hoeven te verliezen,” aldus een teleurgesteld bestuurslid Klaas Kooistra.