Ezinge steelt punt tegen GRC Groningen

Het ook zaterdag weer incomplete Ezinge kreeg zaterdagmiddag bezoek van nummer twee GRC Groningen. In Feerwerd werd het een 1-1 gelijkspel waarbij iedereen in het kamp van de thuisploeg vond dat men het punt van een betere tegenstander had gestolen.Ezinge kon zaterdagmiddag nog steeds geen beroep doen op een groot aantal geblesseerden zodat de verwachtingen voor het thuisduel tegen GRC Groningen niet echt hooggespannen waren. In Feerwerd bleek inderdaad al snel dat de thuisploeg het lastig ging krijgen tegen het geroutineerd GRC. Maar ondanks dat de bezoekers het betere van het spel hadden was het de thuisploeg die op voorsprong kwam. Rond de dertigste minuut was het Julian Kemkers die zijn ploeg naar een 1-0 voorsprong schoot. Maar echt lang konden de gastheren niet van hun voorsprong genieten want een minuut later zorgde Henk de Jong dat het weer gelijk stond in Feerwerd. Na de pauze waren het vervolgens de stadjers die het duel nog meer naar zich toetrokken en Ezinge zich steeds meer moest beperken tot alleen maar verdedigen. De gastheren kwamen in de tweede helft aanvallend totaal niet meer aan bod zodat het volgens Leendert Nieborg bijna als een wonder mocht worden gezien dat het na het laatste fluitsignaal nog steeds 1-1 stond. ,,In de eerste helft kwamen we nog beetje aan voetballen toe. Maar na de rust was het alleen maar tegenhouden. Dus wat dat betreft kun je zeggen dat we een punt van GRC hebben gestolen.”