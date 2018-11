Eervol verlies FC LEO

FC LEO moest zaterdagmiddag op bezoek bij koploper Velocitas. In het Groningen werd het voor een met een groot aantal invallers spelend FC LEO een eervolle 3-1 nederlaag.FC LEO-trainer Erwin Molog moest zaterdag behoorlijk puzzelen om tot een representatief team voor het duel tegen koploper Velocitas 1897 te komen. Om uiteenlopende redenen waren er namelijk uit zijn selectie zeven spelers niet beschikbaar. Dat zorgde dan ook dat men bij de Leensters het gevoel had dat men vrijuit kon voetballen tegen de koploper. Een koploper die al in de achtste minuut door zijn topscoorder Quinn Mekel op een 1-0 voorsprong kwam. Ruim tien minuten later stond het 2-0 toen Jochem de Vries een foutje in de defensie van de bezoekers goed afstrafte. Na deze twee vroege tegentreffers herpakte FC LEO zich wat en werd het toch een beetje een wedstrijd in het Groningen. Tot aan de rust veranderde er echter niets meer zodat beide teams met een 2-0 stand in het voordeel van de thuisploeg de kleedkamer opzochten. Na de thee was het al snel over en uit voor FC LEO . Want in de 52minuut zorgde Quinn Mekel voor de 3-0. Een stand die er voor zorgde dat het geloof in een goed resultaat bij het verzwakte FC LEO nu wel was verdwenen. In de slotfase van het duel was er nog wel een eretreffer voor de Leensters. In de 81minuut ging de bal namelijk op de stip toen Frank Veenwijk ten val werd gebracht. Veenwijk belastte zich zelf met de penalty en zijn rake trap zorgde voor een eindstand van 3-1. Een eindstand waar Erwin Molog wel mee kon leven. ,,We waren te verzwakt om het Velocitas echt heel lastig te maken. Maar de jongens die hebben gespeeld deden het prima tegen een sterke tegenstander.”