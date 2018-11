Duidelijke zege Zeester

Zeester walste zaterdagmiddag over Oosterparkers heen. In Zoutkamp werd het een 7-1 zege voor de thuisploeg die na vijfenveertig minuten al met 4-0 aan de leiding ging.Al snel werd zaterdag op sportpark Toercamp duidelijk dat Zeester in het duel tegen middenmoter Oosterparkers de bovenliggende partij zou zijn. De Zoutkampers creëerden in de beginfase direct al een groot aantal kansen maar toch duurde het nog tot aan de 21minuut voordat linkervleugelverdediger Cees de Jong zijn ploeg naar een 1-0 voorsprong schoot. Twee minuten later stond het 2-0 in Zoutkamp door een treffer van Alex Zijlstra. Na deze twee snelle goals duurde het tot aan de 39minuut voordat er weer werd gescoord in een eerste helft waarin Zeester heer en meester was. Nu was Vince van der Veen de man die de felicitaties van zijn teamgenoten in ontvangst mocht nemen.. Vervolgens was het Jasper Nienhuis die het in de 45minuut allemaal nog mooier maakte voor de thuisploeg door de ruststand op 4-0 te brengen. Na de rust gingen de withemden vervolgens vrolijk verder met scoren want in de 56minuut zorgde Alex Zijlstra voor 5-0. En dezelfde Alex Zijlstra zorgde in de 63minuut ook voor het halve dozijn aan treffers. Na de zes goals van de gastheren deden de bezoekers in de 70minuut nog even wat terug maar het slotakkoord was voor de thuisploeg. Want in de 89minuut zorgde Alex Zijlstra er met zijn vierde treffer voor dat Zeester met 7-1 van een matig Oosterparkers wist te winnen. ,,We hebben Oosterparkers geen moment het idee gegeven dat hier wat te halen zou zijn. Het enige verwijt wat we ons misschien kunt maken is dat we eigenlijk met dubbele cijfers hadden moeten winnen,” aldus Marinus Siekman