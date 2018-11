Bekeravontuur Glimmen voorbij

Voor Glimmen is het bekeravontuur voorbij. Op sportcomplex de Groenenberg was hoofdklasser Be Quick 1887 met 4-0 te sterk voor de Glimmenaren.Dat derdeklasser Glimmen het zaterdag lastig zou krijgen tegen de hoofdklasser uit Haren was op voorhand al duidelijk. Het waren dan ook de gasten die direct de regie pakten en binnen tien minuten al met 0-2 aan de leiding gingen. Na deze snelle voorsprong bleven de gasten uiteraard de bovenliggende partij al kreeg de thuisploeg aan het slot van de eerste helft nog een dot van een kans op de openingstreffer. Na de pauze werden de bezoekers wat slordig en hadden ze alle geluk van de wereld dat een goal van de thuisploeg werd afgekeurd omdat Tim Oosterhof bij een luchtduel met de goalie van de gasten een overtreding zou hebben gemaakt. Richting de slotfase van een verder zeer sportief duel pakte Be Quick de draad toch weer op door nogmaals twee keer te scoren zodat Glimmen met een 4-0 nederlaag tegen hoofdklasser Be Quick 1887 het bekertoernooi verliet