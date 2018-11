Winst bezorgt FC Zuidlaren de eerste periodetitel

FC Zuidlaren heeft met een zege op De Heracliden de eerste periode in de wacht weten te slepen. In Uithuizermeeden werd het een 3-1 zege voor FC Zuidlaren dat nu met vijf punten voorsprong op de drie achtervolgers HS’88, WVV en Middelstum aan de leiding gaat.De eerste helft van het duel tussen De Heracliden en FC Zuidlaren begon zoals de koploper dat dit seizoen wel vaker voor de kiezen krijgt. Een tegenstander die vanuit een compacte defensie met snelle aanvallers FC Zuidlaren pijn wil doen. Daarnaast was het in het begin van de wedstrijd ook nog eens rommelig omdat er veel gepraat en geroepen werd waardoor het voetbal van Zuidlaren te wensen over liet. Toen de mondjes weer wat meer dicht bleven kwamen de bezoekers beter in hun spel en wat ze in de in de twintigste minuut de openingstreffer opleverde. Een treffer die op naam kwam van Jos Lamain die een bal in de korte hoek punterde. Elf minuten later stond het vervolgens 0-2 in Uithuizermeeden toen Jos Lamain de volledig vrijstaande Raymond Zuidema vond en die vervolgens verwoestend uithaalde. Maar nog voor de pauze deed de thuisploeg via Frank de Boer nog wat terug zodat de rust aanbrak met een 1-2 stand op het scorebord. Na de pauze was de eerste kans er een voor de thuisploeg maar in de 51minuut zorgde Jos Lamain dat FC Zuidlaren op een 1-3 voorsprong kwam. De thuisploeg vanaf dat moment alles of niets spelen maar verdedigend had de koploper het goed staan zodat Edwin Prins na afloop sprak van een niet meer dan terechte zege. ..We hebben gedaan wat we moesten doen en dat was winnen. En dat ons dat door de winst van WVV op HS’88 ook nog eens de eerste periode heeft opgeleverd is mooi meegenomen.”