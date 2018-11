Actief wint van hekkensluiter Harkstede.

Koploper Actief won zondagmiddag van hekkensluiter Harkstede. In Eelde/Paterswolde werd het een 3-0 overwinning voor de thuisploeg maar waar ook alles mee was gezegd over een zeer matig duel.Bron: OostermoerEenrichtingsverkeer was zondagmiddag het toverwoord in het duel tussen koploper Actief en rode lantaarndrager Harkstede. Vanaf de eerste minuut speelde de wedstrijd zich af op de helft van de gasten maar duurde het tot de 29minuut voordat er door de thuisploeg gescoord werd. Het was Tom Smid die eindelijk de ban brak voor de gastheren. De 1-0 stond na vijfenveertig minuten nog steeds op het scorebord en wat ronduit teleurstellend genoemd mocht worden. Na de pauze veranderde er niets aan het spelbeeld. De wedstrijd speelde zich af op de helft van Harkstede waarbij de gastheren pas in de 65minuut door een goal van Jordi Slijfer op 2-0 kwamen. Dezelfde Slijfer zorgde er in de 90minuut voor dat Actief het eenzijdige duel met 3-0 wist te winnen maar waar trainer Peter Slijfer niet veel woorden aan vuil wilde maken. ,,Het was allemaal maar zeer matig wat we lieten zien. We hebben gewonnen maar vraag maar niet hoe.”