Annen bindt ook Gieten aan zegekar.

Annen moest zondagmiddag het nog openstaande duel tegen Gieten inhalen. In het gelijknamige dorp werd het 1-3 overwinning voor de Annenaren die gezien het spelbeeld ook het meeste recht op de zege hadden.In Gieten was er veel publiek aanwezig om het duel tussen de thuisploeg en de gasten uit Annen gade te slaan. Een duel met voor beide teams duidelijke belangen. Bij winst zou Annen namelijk alleen aan de leiding komen in zondag 3C en bij winst van de thuisploeg zou die ploeg juist aanhaken bij de top drie. Het eerste kwartier in Gieten was duidelijk voor de thuisploeg zonder dat die voor hele grote problemen in de defensie van de gasten zorgde. Na dit eerste kwartier kreeg Annen wat meer grip op het duel en kwam het door een doelpunt van Roald Lammerts in de 32minuut op een 0- 1 voorsprong. De gasten het duel nu nog meer onder controle maar echt hele grote kansen op meer kwamen er voor de rust niet meer. Na de pauze was het Dante Ploeg die Annen in de 57minuut aan een 0-2 voorsprong hield en waardoor het duel gespeeld leek. Maar vanuit het niets kwamen de gastheren een minuut later weer terug tot 1-2 en leek het nog even spannend te gaan worden. In het resterende gedeelte van de tweede helft werd het daardoor steeds meer ‘vechtvoetbal’ wat beide teams lieten zien maar waar het publiek volop van genoot. Maar in de slotfase was het Annen dat aan het langste einde trok. Want met zijn tweede treffer van de middag zorgde Roald Lammerts voor 1-3 en wat niet veel later ook de eindstand werd. ,,Het eerste kwartier was voor Gieten maar voor de rest zijn we niet in de problemen geweest en waardoor het ook een terechte overwinning is geworden,” aldus Hemmo de Wal