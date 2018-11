EKC dames doen zichzelf tekort

In Groningen speelden de voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) zaterdag 10 november een bijzonder matige wedstrijd tegen het zeer laag geplaatste CVV Oranje Nassau 3.Met de wind mee had EKC in de eerste helft duidelijk een overwicht maar door verkeerde keuzes in het veld werd hier niets mee gedaan. De betere kansen waren ook voor EKC maar ook deze werden niet benut. De combinatie kreeg een serie corners mee die door Michelle Koster goed voor het doel werden gebracht maar waar vervolgens niets mee werd gedaan. Achterin was EKC waar door de afwezigheid van Wendy Reitsma nu Desie Tjoelker als libero gepositioneerd stond meermaals slordig maar gelukkig voor haar maakte Oranje Nassau hier geen gebruik van op die momenten dat de ploeg uitbrak. Voorin bij EKC waren Sarah Rijzinga en Emma Postma onfortuinlijk. Ook Michelle Koster zag een vrije trap geen goed vervolg krijgen zodat het bij de rust nog steeds 0-0 stond.Na de rust was het begin voor Oranje Nassau. De thuisploeg drong nu meer aan daar het door het matige optreden van EKC mogelijkheden zag. De defensie van EKC bleef overeind maar kende enkele hachelijke momenten. Ook moest keepster Nicky Bos nu meer ingrijpen dan in de eerste helft. Alhoewel Oranje Nassau goed combineerde miste het voorin een echte spits waardoor EKC elke keer goed wegkwam bij één harer aanvallen. Echter ook nu wilde het bij EKC voorin niet lopen. In de 62minuut werd Joni Lukkien die niet goed in de wedstrijd zat gewisseld ten faveure van Marije Roelink. Oranje Nassau viel nu duidelijk meer aan dan in de eerste helft maar zoals eerder gemeld wist dit verder niet uit te buiten. Ook EKC dat ook nu de betere kansen kreeg kon geen potten breken mede doordat Oranje Nassau er fel boven op zat. Zo waren nu Sarah Rijzinga en Marjon Bos niet succesvol in hun pogingen. In de 77minuut werd het 4-4-2-systeem losgelaten en schakelde EKC over op 4-3-3. Het haalde helaas niet het verwachte resultaat. De balaannames waren matig en EKC moest nu op haar beurt meer corners toestaan aan Oranje Nassau die dus niets opleverden. Een vrije trap van Desie Tjoelker in de 88minuut kreeg eveneens geen vervolg en bijna was Oranje Nassau in de 93minuut dicht bij een treffer maar keepster Nicky Bos lag in de baan van het schot en hield haar doel schoon. Zo eindigde de wedstrijd zoals ze begonnen was met 0-0 en deed EKC zichzelf te kort terwijl Oranje Nassau in haar nopjes was. Enigste excuus dat EKC kon afvoeren dat het door blessures en andere omstandigheden 4 speelsters mistte te weten Wendy Reitsma, Janet Toonder, Suzanne Bergstra en Irene Bos. Komende zaterdag komt GV Groen Geel uit Groningen op bezoek in Kloosterburen, aanvang 14.00 uur.