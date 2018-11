Warffum en Drieborg gelijk in rommelig duel.

Het weer was zondagmiddag prima en ook de nieuwe grasmat kreeg in Warffum een hele ruime voldoende. Maar voor de rest was het allemaal maar zeer matig wat Warffum, Drieborg maar ook scheidsrechter Mangre lieten zien. Want door het lankmoedig optreden van de onpartijdige werden er in een duel, die in 1-1 eindigde, overtredingen gemaakt die niet op een voetbalveld thuishoren.Warffum speelde zondag zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Het hoofdveld was na de renovatie van deze zomer vrijdagavond eindelijk geopend zodat het duel tegen Drieborg gewoon gespeeld kon worden. Drie duels hadden de Warffumers tot nu gespeeld waarin men vier punten had weten te behalen. Dat zorgde dat de thuisploeg het duel tegen Drieborg wel moest winnen om bovenin mee te doen wist ook Joris Bos, die samen met Erik Kijlstra de coaching deed als vervangers voor de afwezige Robin Klaassen. ,,We willen graag bovenin meedoen en daarom zou een zege vandaag prima uitkomen. We spelen nu twee keer achtereen thuis en wanneer die twee duels ons zes punten opleveren doen we leuk mee.” Direct na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Mangre ging het in Warffum rap met de doelpunten. Al in de tweede minuut kreeg Bartel Klinkhamer de bal op het middenveld goed mee en de spits speelde de diepgaande Niels Zantingh goed aan. De aanvoerder van de thuisploeg stormde richting het strafschopgebied van de gasten om vervolgens Drieborg-goalie Mart Bakker met een mooie schuiver kansloos te laten: 1-0. Nog geen minuut later stond het weer gelijk in Warffum. Slecht ingrijpen van de Warffum-defensie zorgde dat Michiel Hut doelman Gert-Jan Dijkhuizen met een schot in de bovenhoek wist te passeren:1-1. Deze opening van het duel tussen Warffum en Drieborg beloofde dus veel goeds waar het ging om de doelpunten. Maar de productie van doelpunten werd echter al snel overgenomen door het maken van te stevige overtredingen. Zo was daar in de tiende minuut een overtreding van Dean Delger die zijn tegenstander Roel Klinkhamer onder de kersverse grasmat wilde stoppen. Een actie die door scheidsrechter Mangre met geel werd bestraft maar wat absoluut een rode kaart had moeten zijn. In de twintigste minuut had Warffum op een hernieuwde voorsprong kunnen komen maar Jan Klinkhamer zag zijn vrije trap over het doel van Drieborg gaan. Na de eerste twintig rommelige minuten werd het er in het verdere verloop van de eerste vijfenveertig minuten niet veel beter op. De spelers van beide teams mochten van een dramatisch slecht fluitende Mangre overtreding op overtreding maken en wat er voor zorgde dat de eerste helft als kijkspel een duidelijke onvoldoende scoorde. Nadat Bart Weeke in de 38minuut een gele prent had moeten incasseren omdat hij het niet eens was met een beslissing van de onpartijdige ging twee minuten later Dave Meijer in de fout. Onder de ogen van scheidsrechter Mangre schopte de aanvoerder van Drieborg Bartel Klinkhamer onderuit. De onpartijdige moest vervolgens eerst even drie zakken langs voordat hij Meijer eindelijk op een rode kaart kon trakteren. Even dreigde het duel te ontsporen maar uiteindelijk werd Meijer door de teamleider van de bezoekers naar de kleedkamer gebracht zodat er geen verdere wanordelijkheden gebeurden. Al snel na de rust werd duidelijk dat de spelers ook in de tweede helft niet van plan waren om het in de tweede helft wat rustiger aan te doen met het maken van overtredingen. Zo schoffelde Gertjan Meijer in de 50minuut zijn tegenstander Michel Hut onderuit. Een actie waar een donkerrode kaart voor gegeven had kunnen worden maar Mangre vond een gele kaart wel voldoende. Zo bleef ook het tweede bedrijf van het duel tussen Warffum en Drieborg heel erg rommelig waarbij een goed lopende aanval te zeldzaam was. In de 65minuut bracht Drieborg Jamie Stubbe in de ploeg voor Dean Delger die al een tijdje, met een gele kaart op zak, stevig liep te schoffelen. Met Stubbe kwam er duidelijk meer snelheid in de aanval van de gasten zodat de Warffumers extra moesten opletten om niet tegen een vervelende tegengoal aan te lopen. Aan de kant van de thuisploeg was Stefan van den Berg ondertussen binnen de lijnen gekomen voor David Kloosterhuis en kwam niet veel later Jeffrey Doornbos in het veld voor Gertjan Meijer. Maar ook deze beide wissels konden er niet voor zorgen dat Warffum op een toch wel belangrijke voorsprong kwam te staan. Het bleef namelijk zeer matig wat beide teams in Warffum lieten zien en wat ook gold voor de onpartijdige. Scheidsrechter Mangre liet namelijk ook in de tweede helft zien dat hij een wedstrijd fluiten op een heel veld niet meer beheerst. Overal was de onpartijdige te laat en steeds meer werd het spel op te grote afstand gevolgd. Ondertussen bakten ook de beide teams er steeds minder van zodat het niet vreemd was dat het in Warffum uiteindelijk bij een 1-1 gelijkspel bleef. Een gelijkspel dat volledig terecht was omdat een wel heel erg matig duel absoluut geen winnaar verdiende.Warffum-Drieborg: 1-1(1-1)2. Zantingh 1-0, 3.Hut 1-1.Scheidsrechter: Mangre(Groningen)Gele kaarten: Gertjan Meijer(Warffum), Delger, Bram Weeke (Drieborg)Rode kaart: Dave Meijer(Drieborg)Warffum: Dijkhuizen; David Kloosterhuis(60. Van den Berg), Bello, Venhuizen, Jan Klinkhamer; Pieterman, Rick Kloosterhuis, Zantingh, Gertjan Meijer(76. Doornbos); Roel Klinkhamer, Bartel Klinkhamer.Drieborg: Mart Bakker; De Groot, Jeroen Weeke, Tjalma, Muntinga; Hut, Roll, Ken Bakker, Dave Meijer; Delger(65. Stubbe), Bart Weeke