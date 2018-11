Zeester de sterkste in laatste ‘De Marne-derby’

Zeven goals ,wat er gezien de kansen zeker een keer zoveel hadden kunnen zijn, veel publiek langs de lijn en prachtig najaarsweer. Dat waren wel de belangrijkste ingrediënten tijdens de laatste VVSV’09-Zeester die er in de gemeente De Marne gespeeld werd. Een laatste derby die als een verder matte duel mocht worden gezien en die in Zeester een terechte winnaar kreeg.VVSV’09 -trainer Raymond Scholtens was voor aanvang van de laatste derby in de gemeente De Marne helder. ,,Ik heb veertien spelers tot mijn beschikking dus zijn we compleet. Je kunt namelijk zeuren over spelers die er om wat voor reden niet zijn maar dat helpt niets. Deze veertien moeten het vanmiddag doen waarbij we drie wisselspelers uit O-17 op de bank hebben zitten.” Ook de gasten uit Zoutkamp waren compleet want ook Marinus Siekman huldigde het principe dat je het niet moet hebben over spelers die er niet zijn. ,,Je bent altijd compleet wanneer je drie wissels op de bank hebt zitten en dat hebben we, “ aldus Siekman die wel wat wijzigingen in zijn ploeg had aangebracht. ,,We kwamen de laatste weken op het middenveld steeds in de problemen. Dat zorgde vorige in de rust van het duel tegen Groninger Boys voor wat omzettingen die ons uiteindelijk een zege opleverde en waar we vandaag dus op verder borduren met hopelijk weer een positief resultaat.” Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Alma uit Leeuwarden was het eerst een beetje aftasten wat beide teams lieten zien. Dat zorgde dat de eerste echte kans er pas in de negende minuut kwam. Een eerste kans die er was voor de Zoutkampers. Op links brak Vince van der Veen door de defensie van de thuisploeg. De lange spits gaf de bal vervolgens goed voor maar zag dat Danny Beerda net een teen tekort kwam om de 0-1 achter doelman Patrick Valkema te tikken. Twee minuten later was er een enorme mogelijkheid voor VVSV’09 om op voorsprong te komen. In eerste instantie werd de bal door doelman Daniel Veenstra weg gebokst maar was het Wilfred Kooi die in balbezit kwam. De middenvelder bracht de bal weer in het strafschopgebied en wat een scrimmage opleverde die de thuisploeg eigenlijk op voorsprong had moeten brengen. Maar daar slaagden de gastheren niet in en wat acht minuten later aan de andere kant Zeester ook niet lukte. Daar was het namelijk Henri Nienhuis die zijn schot huizenhoog over het vijandelijk doel zag gaan. In de 22minuut was daar een volgende kans voor de gastheren. Maar Wilfred Kooi had het vizier niet op scherp staan want zijn schot ging ruim over het doel van Daniel Veenstra. Twee minuten later was het eindelijk raak op sportpark ‘De Kley’. Op de linkervleugel speelde Cees de Jong zijn teamgenoot Henri Nienhuis goed aan. De Zoutkamper mocht vervolgens bijna ongehinderd het strafschopgebied van de Ulrumers binnendringen om even later doelman Valkema met een schot in de verre hoek te verrassen: 0-1. Na de openingstreffer kregen de gasten direct meer mogelijkheden op een tweede treffer. Zo was Stephan Knol in de 32minuut met een kopbal dicht bij de 0-2 maar wist Patrick Valkema uitstekend redding te brengen. Vier minuten later viel de tweede treffer wel voor de bezoekers. Op de rechtervleugel mocht Niels Alt een vrije trap nemen. De routinier trapte de bal perfect richting de verste paal waar Jan Wouter Zwart de bal bijna ongehinderd achter doelman Valkema wist te koppen. Nog voor de pauze werd het ook nog 0-3 in Ulrum. Nadat Danny Beerda even daarvoor nog een dot van een kans om zeep had geholpen zorgde Vince van der Veen, na uitstekend voorbereidend werk van Henri Nienhuis, voor de derde treffer van de gasten. Na de thee keerde bij VVSV’09, waar Kevin van der Toorn voor de rust al was vervangen door Jochem Kooi, Jeroen Veldhuizen niet meer terug en voor hem kwam Harold van der Spek binnen de lijnen. Waar velen dachten dat Zoutkampers de Ulrumers na de rust al snel op een nog ruimere achterstand zouden zetten was het tegenstelde waar. Het waren juist de gastheren die na de rust de score wisten te openen. In de 58minuut werd Michel Veldman licht getoucheerd door een van de Zeester-spelers waar de correct leidende scheidsrechter Alma een strafschop voor gaf. Een penalty die werd genomen door Rick Meijer die doelman Veenstra volstrekt kansloos liet. Na de 1-3 leek het nog even spannend te gaan worden in een verder matte duel maar toen Danny Beerda er in de zestigste minuut 1-4 van wist te maken was de laatste derby in de gemeente De Marne zo goed als gespeeld. Wat de toeschouwers in de nog resterende minuten namelijk nog te zien kregen stelde niet heel veel meer voor. De thuisploeg kon niet veel meer en de Zoutkampers geloofden het verder ook wel zodat het wachten in de feesttent op het optreden van de regionale artiest ‘Gewoon Bram ’eigenlijk al wel kon beginnen. Maar leuk voor de toeschouwers die toch langs de lijn bleven staan, in de slotfase werd er nog twee keer gescoord in Ulrum. In de 80minuut profiteerde Michel Veldman van een dekkingsfout aan de kant van de gasten en zorgde daardoor voor de 2-4. Maar vijf minuten later was de marge weer drie goals in het voordeel van Zeester toen Vince van der Veen met zijn tweede goal van de middag de eindstand op 2-5 bracht. Een eindstand waar men gezien de reacties na afloop in beide kampen prima mee kon leven en men vervolgens samen ging genieten van verbroederende derde helft.VVSV’09-Zeester: 2-5(0-3)24. Henri Nienhuis 0-1, 36. Zwart 0-2, 39. Van der Veen 0-3, 58. Meijer 1-3, 60. Beerda 1-4, 80. Veldman 2-4, 85. Van der Veen 2-5.Scheidsrechter: H. Alma (Leeuwarden)VVSV’09: Valkema; Bremer, Meijer, Muller, Tuma(75. Scheper); Wilfred Kooi, Van der Toorn(26. Jochem Kooi), Klaver, Venhuizen(46. Van der Spek)Zeester: Veenstra; Schultz(60. Postema), Noordhof, De Jong, Zwart; Henri Nienhuis, Jasper Nienhuis(72. Zijlstra), Alt , Knol, Beerda(75. Toxopeus); Van der Veen