Gert Hartlief neemt met doelpunt afscheid van Yde de Punt

Yde de Punt wist zondagmiddag zijn tweede opeenvolgende zege te pakken. In Yde was de thuisploeg namelijk met 4-2 te sterk voor Stânfries in een wedstrijd waarin Gert Hartlief afscheid nam.Bron OostermoerYde de Punt wilde zondagmiddag graag drie aan zijn tot nu toe behaalde zes punten toevoegen. Dat moest dan gebeuren tegen Stânfries uit Appelscha dat voor het duel in Yde de Punt twee punten had dan de thuisploeg. Dat zorgde dat het in de eerste helft een gelijkopgaand duel werd waarin beide teams twee keer tot scoren kwamen. Voor de gastheren waren dat Mark Koops en Niels Hingstman en voor de gasten Wim van Riezen en Mark Heeroma. Na de pauze waren het vervolgens de gastheren die duidelijk meer grip op het duel kregen en via Evert Jan Liewes op een 3-2 voorsprong kwamen. Een stand die ook als terecht mocht worden gezien. Maar het werd in de tweede helft allemaal nog mooier in Yde de Punt. Het vierde doelpunt voor de thuisploeg werd namelijk gescoord door Gert Hartlief die, zo vertelde teamleidster Anita Koerts, zondag zijn laatste wedstrijd voor de hoofdmacht van Yde de Punt speelde. ,,Gert heeft een eigen bedrijf en waardoor het voetballen en werk niet meer is te combineren. En daarom was het ook prachtig dat hij met een doelpunt afscheid heeft kunnen nemen van Yde de Punt 1 en wat ons een mooie en terechte 4-2 op heeft geleverd.