Tynaarlo bindt ook HH Combi aan zegekar

Tynaarlo blijft prima presteren. Zondag waren de mannen van trainer Roelof Rutgers in Hijken / Hooghalen met 2-5 te sterk voor HH Combi.Bron OostermoerTynaarlo moest zondag op bezoek bij laagvlieger HH Combi. In Hijken / Hooghalen kwamen de gasten al snel op voorsprong door een treffer in de tiende minuut van Marcel Drent. Twee minuten later stond het ook al 0-2 voor de gasten toen Jeroen Klaassens de goalie van de thuisploeg wist te passeren. In de 27minuut kwam de thuisploeg weer wat terug in de wedstrijd toen Jan Jonker de stand op 1-2 bracht. Maar zeven minuten voor het rustsignaal scoorde Marcel Drent vanaf elf meter de 1-3 zodat de gasten met een marge van twee goals de kleedkamer mochten opzoeken. In de 50minuut werd het vervolgens nog even weer spannend toen HH Combi, via een goal van Brian de Jong de stand op 2-3 bracht. Vijf minuten later stond het echter al weer 2- 4 door een fraaie goal van Jeffrey Oldenhuis. En ook het slotakkoord was voor de gasten want in de 82minuut zorgde Jorn Boer er met een vrije trap voor dat de gasten met een 5-2 zege huiswaarts keerden en die volgens Roelof Rutgers dik verdiend was. ,,We zijn geen moment echt in de problemen geweest zodat er op deze zege niets af te dingen valt.”