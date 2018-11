Publiek de grote winnaar bij Annen-SVZ

Annen won zondagmiddag van het nog zonder nederlaag zijnde SVZ. In Annen werd het een 2-0 overwinning voor de thuisploeg die pas in het laatste kwartier tot stand kwam.Bron OostermoerAnnen en SVZ maakten er zondagmiddag een echte wedstrijd van. De thuisploeg was in de eerste tien minuten oppermachtig maar daarna liet ook SVZ zich van zijn beste kant zien. Dat zorgde voor een als kijkspel prima eerste helft waarbij het publiek de grote winnaar werd. Een eerste helft waarin overigens niet werd gescoord. Na de rust kregen de gastheren nog wat meer grip op de wedstrijd. Maar het duurde uiteindelijk nog tot de 75minuut voordat er in Annen eindelijk gescoord werd en het Leon Tiersma was die zijn ploeg aan de leiding bracht. SVZ ging nu uiteraard op jacht naar de gelijkmaker maar verdedigend stond het ook deze zondagmiddag weer goed bij de thuisploeg. Waar iedereen dan ook al verzoend had met een nipte 1-0 zege voor Annen kwam er in de 89minuut toch nog een verandering in de stand toen SVZ-doelman Koen Blekkenhorst een schot van Aaldert Martens ongelukkig door zijn handen liet glippen en wat even later de 2-0 eindstand betekende. Een eindstand waar men in het kamp van Annen uiteraard blij mee was. ,,Het was zware middag tegen een prima SVZ. Alle credits voor de Zeijenaren die er mede voor hebben gezorgd dat het publiek de grote winnaar was,” aldus Annen-trainer Hemmo de Wal die op dat punt bijval kreeg van Jarno Noord. ,,Ik denk zeker dat het publiek de grote winnaar was maar helaas hadden wij weer de nodige problemen om tot scoren te komen. Was ons dat wel gelukt dan was het misschien nog meer een wedstrijd geworden.”