Glimmen doet zich tekort tegen SC Stadspark.

Glimmen ging zaterdagmiddag in eigen huis onderuit tegen hekkensluiter SC Stadspark. In Glimmen werd het een 3-0 nederlaag voor de Glimmenaren die door deze nederlaag nu naar beneden op de ranglijst moeten kijken.Glimmen kreeg met de zaterdagtak van SC Stadspark een tegenstander op bezoek waar men van moest kunnen winnen. De stadjers stonden na zes duels met drie behaalde punten op de laatste plaats in zaterdag 3C. Maar ook zaterdag kwam het euvel waar Glimmen al het hele seizoen mee worstelt, het moeilijk tot scoren komen weer duidelijk aan de orde. Want hoewel de gasten niet echt geweldig speelden kwamen ze in de 21minuut, door een goal van Ron Bethlehem op 0-1. Na de openingstreffer van de gasten probeerde de thuisploeg wel om snel weer langszij te komen maar de kansen die er kwamen werden niet benut. Dat zorgde dat de rust aanbrak met een 0-1 stand op het scorebord en waardoor Glimmen wist wat er na de rust moest gebeuren. Maar ook in het tweede bedrijf bleef het een moeizaam verhaal voor de Glimmenaren in een van beide kanten matig duel. Waar de thuisploeg ook in de tweede helft uiteindelijk niet wist te scoren waren het de gasten die in de slotfase nog wel twee keer tot scoren kwamen. Eerst zorgde Joost Kuurman in de 87minuut voor de 0-2 en drie minuten later zorgde Gerard Hut voor de 0-3 eindstand. ,,We waren niet goed genoeg en deden ons duidelijk tekort tegen een ook niet geweldig spelend SC Stadspark,” was het commentaar van Niels Oosterhof.