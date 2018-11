Eext vergeet te voetballen tegen FC Fochteloo

Eext ging na de nederlaag van vorige week tegen koploper Donkerbroek zondag weer onderuit. Nu was FC Fochteloo met 2-0 te sterk voor de Eextenaren.Eext moest zondag op bezoek bij FC Fochteloo dat tot een van de betere teams in zondag 5C gerekend mocht worden. In Fochteloo werd het dan ook een lastige middag voor Eext dat na ongeveer twintig minuten spelen tegen een 1-0 achterstand aankeek. Een achterstand waar de gasten voor de pauze geen verandering in aan konden brengen. Omdat ook de thuisploeg niet meer tot scoren kwam brak de rust dan ook aan met een nipte voorsprong voor de thuisploeg. In de tweede helft veranderde er niet veel aan het spelbeeld. De thuisploeg bleef de iets bovenliggende partij tegen een Eext wat maar niet echt in de wedstrijd wist te komen. Toen de thuisploeg in de tachtigste minuut ook nog eens de 2-0 wist te scoren was het helemaal gedaan met de tegenstand van de gasten die dan ook met een nederlaag huiswaarts keerden. ,, Dit is een zure nederlaag. We voetbalden gewoon niet en creëerden daardoor ook geen kansen. En dan weet je dat het lastig gaat worden om een wedstrijd te winnen,” aldus de heldere uitleg van Jack Lammerts