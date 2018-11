Duidelijke zege Actief op Engelbert

Actief had zondagmiddag weinig problemen met Engelbert. Onder de ogen van 300 toeschouwers werd het een 5-1 zege voor de thuisploeg die na het eerste kwartier al met 3-0 aan de leiding ging.Bron: OostermoerIn Eelde/Paterswolde ging het zondag in het duel tussen Actief en Engelbert snel met de doelpunten. In de derde minuut zorgde Ennio Jansen namelijk al voor een vroege voorsprong voor de thuisploeg. Drie minuten later zorgde een eigen doelpunt er voor dat Actief al snel op rozen zat tegen een Engelbert dat duidelijk niet scherp aan het duel was begonnen. In de vijftiende minuut viel vervolgens treffer nummer drie en die kwam op naam van rechtervleugelverdediger Justin Krijthe. Na dit doelpuntenfestijn in het eerste kwartier was het even klaar met het benutten van de kansen door de thuisploeg. Na een half uur spelen kwamen de gasten eindelijk een keer voor het doel van de thuisploeg en wat ze direct een treffer opleverde. De 3-1 werd vervolgens ook de ruststand in Eelde/Paterswolde. Na de rust probeerde Engelbert nog wel om weer terug in de wedstrijd te komen maar toen Ermin Imelman er in de 57minuut 4-1 van wist te maken was de tegenstand gebroken. In de 70minuut zorgde Edwin Krohne met een vijfde treffer voor de thuisploeg uiteindelijk voor een eindstand van 5-1 maar waar volgens trainer Peter Slijfer ook alles was gezegd. ,,We speelden zeker niet geweldig maar hebben wel verdiend gewonnen en daar gaat het wel om wanneer je zoals wij mee wilt doen om de bovenste plaatsen.”