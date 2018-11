FC Zuidlaren heeft weinig moeite met Rood Zwart Baflo

FC Zuidlaren had zaterdag weinig moeite met Rood Zwart Baflo. Op sportpark ‘De Wenakkers’ werd het een klinkende 4-0 overwinning voor de thuisploeg.FC Zuidlaren had het zaterdag niet echt lastig tegen Rood Zwart Baflo. De thuisploeg had het vanaf de eerste minuut direct al goed staan tegen een tegenstander die duidelijk verdedigend aan het duel begon. Toch duurde het tot aan de twintigste minuut voordat er voor de eerste keer gescoord werd in Zuidlaren. Jos Lamain wist teamgenoot Bob Poorta te bereiken en de aanvaller kopte van dicht bij de 1-0 achter de goalie van de bezoekers. Hoewel er de nodige kansen op meer treffers kwamen bleef het voor de rust bij eentje zodat het na vijfenveertig minuten nog steeds 1-0 in het voordeel van de thuisploeg stond. Na de rust veranderde er niet veel aan het spelbeeld in Zuidlaren. De gastheren waren nog steeds oppermachtig en kwamen dan ook al snel op 2-0 door een goal van Allard van Weringh, die een voorzet van Jos Lamain via de binnenkant van de paal achter de doelman van de bezoekers schampte. Tien minuten later stond het 3-0 in Zuidlaren door een tweede goal van Bob Poorta die een fout van doelman Tillema goed afstrafte. In de laatste minuut kwam er ook nog een 4-0 stand op het scorebord te staan. Binnen de beruchte lijnen werd Bob Poorta gevloerd zodat de bal op de stip ging. Jordi Hamming schoot vervolgens vanaf elf meter raak maar deed dat wel in twee keer. Want de penalty werd in eerste instantie gestopt door doelman Tillema die echter kansloos was op de rebound van dezelfde Hamming. ,,We maken het ons weer onnodig lastig, was het commentaar van Edwin Prins. ,,We moeten ons beter belonen door sneller te scoren. Dat is het enige wat ik mijn ploeg kan verwijten.”