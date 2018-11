Zand in de motor van Drachtster Boys/HR Piping VR1.

Ondanks een onvermoeibare inzet en goede wil van de Drachtster vrouwen werd er met 4-2 verloren van Team Alkmaar/Sportstars VR1. Want er geldt in voetbal een wet die heet dat je kansen en mogelijkheden dient te creëren om daarvanuit te scoren. Welnu dat eerste gebeurt wel, alleen dat tweede niet en daar gaat het om. Team Alkmaar/Sportstars wist de kansen wel te benutten en om te zetten in doelpunten.Vanaf minuut één was de insteek van de Drachtster vrouwen duidelijk. Zorgvuldig opbouwen, verdedigend goed staan en proberen op voorsprong te komen. Helaas in minuut twee werd de bal in het midden verspeeld en kon Milenca van Ee de bal achter keepster Anna Reitsma punteren. Alle goede bedoelingen ten spijt maar weer werd Drachtster Boys/HR Piping VR1 geconfronteerd met een achterstand in het begin van de wedstrijd. En ondanks de kansen voor Jessie Prijs, hard schot gered door de keepster, Aafke de Hoek en Anita Vellema, te zacht ingeschoten, bleef het 1-0 tot de rust.In de tweede helft startten de vrouwen uit Drachten voortvarend, tweemaal Jessie Prijs met een schot bij de 2paal maar tweemaal was er van Drachtster zijde niemand om het af te maken. Ook Aafke de Hoek en Rianne Mulder hadden geen geluk met hun doelpogingen. En toen scoorde Team Alkmaar/Sportstars uit het niets de 2-0 door middel van wederom Milenca van Ee die Anna Reitsma verraste met een lob. In de 36minuut belandde de bal van Aafke de Hoek op de lat , weer pech voor de Drachtster vrouwen. In diezelfde minuut scoorde Aruni Westerhout op aangeven van Jessie Prijs de 2-1 waarna Milicia Keijzer, na de aftrap, de bal onderschepte van de uitlopende Anna Reitsma en de 3-1 aantekende. Alles op alles zetten de Drachtster vrouwen om nog de aansluitingstreffer te maken en die kwam er ook door een geplaatst schot van Aafke de Hoek in de verre hoek van doelvrouw Roxy Klaver; 3-2. Er bleef echter te weinig tijd over om er nog een gelijkspel uit te slepen. In de zoemer scoorde Team Alkmaar nog de 4-2 door Inge Woldhuis.