Noordpool heeft weinig moeite met VVSV’09.

Noordpool won zaterdag ruim van het laag geklasseerde VVSV’09. In Uithuizen werd het een 6-0 zege voor de thuisploeg in een wedstrijd die vooral na de rust als kijkspel een dikke onvoldoende scoorde.Dat Noordpool zaterdagmiddag in het thuisduel tegen het laag geklasseerde VVSV’09 favoriet was hoefde geen betoog. Noordpool heeft zich namelijk met drie zeges op rij prima hersteld van de blamage in de eerste competitieronde toen er met 10-1 van Zeester werd verloren. De drie zeges zorgden er voor dat de thuisploeg voor aanvang van het duel tegen de Ulrumers, samen met Ezinge, een gedeelde tweede plaats op de ranglijst innam met een achterstand van drie punten op koploper Lycurgus. Een achterstand waar Jur Smit niet van verwachtte dat die na het duel tegen VVSV’09 groter zou zijn geworden. ,,Gezien de stand op de ranglijst zijn we tegen VVSV’09 verplicht om de drie punten in eigen huis te houden. Maar ik verwacht geen gemakkelijk duel omdat ik denk dat ze verdedigend gaat spelen in de hoop om hier toch met een punt weg te kunnen komen,” aldus Smit die in tegenstelling tot het duel van twee weken geleden tegen ZEC weer over zijn aanvoerder Jos Klip kon beschikken maar met Edwin Dijkstra een vervanger voor de zieke Kevin Gjaltema onder de lat had staan. Na het eerste fluitsignaal van en later in de wedstrijd pietluttige scheidsrechter Atema was het al vlot raak in Uithuizen. In de zesde minuut zorgde Reinier Smit er met een prima actie voor dat Richard Haan in balbezit. De linkeraanvaller/middenvelder gaf goed voor op Martijs Delker die de 1-0 door de benen van doelman Patrick Valkema binnenschoot. Twee minuten later was er een eerste kans voor de gasten maar Joost de Vries zag zijn schot over het doel van Edwin Dijkstra gaan. Weer vier minuten later stond het al 2-0 in Uithuizen. In het hart van de defensie van de thuisploeg schoot Sander van den Berg de bal min of meer op goed geluk naar voren. De bal zeilde mooi over de achterste linie van de bezoekers waar Mark Bos als eerste bij het speeltuig was om op simpele wijze doelman Valkema te passeren. Niet veel later liep Sander van den Berg tegen een domme gele kaart aan. De centrale verdediger wilde in de buurt van de cornervlag zijn tegenstrever Michel Veldman namelijk onder het kunstgras stoppen waar scheidsrechter Atema het niet mee eens was en Van den Berg op een gele prent trakteerde. In de twintigste minuut moest trainer Jur Smit al een eerste wissel toepassen. Johan Kluin was even daarvoor geblesseerd geraakt. De routinier gaf aan dat hij niet meer verder kon en hij werd vervangen door Jeffrey Bos. Rond de achtentwintigste minuut gooide doelman Edwin Dijkstra er opeens een ‘circusact’ uit in een poging om het publiek een beetje te vermaken. De goalie was namelijk dusdanig druk met zijn armen en benen aan het goochelen om de bal onder controle te krijgen dat dit bij veel toeschouwers op de lachspieren werkte. Maar uiteindelijk lukte het Dijkstra om de bal onder controle te krijgen zodat het voor het jonge VVSV’ 09 bij wat kleine kansjes op een doelpunt bleef terwijl de thuisploeg ondertussen al een paar grote mogelijkheden om zeep had geholpen. Na de ‘goocheltruc’ van de Noordpool-goalie stond het een minuut later 3-0 voor de thuisploeg. Op de linkervleugel werd Mark Bos goed aangespeeld door Vincent Zijlstra. Wat volgde was een sublieme pass van de kleine dribbelaar op Martijs Delker die de bal alleen nog maar hoefde te raken om zijn tweede goal van de middag te scoren. Even later moesten ook de bezoekers een eerste wissel toepassen. Linkervleugelverdediger Kevin van der Toorn kon namelijk niet verder en moest worden vervangen door de 15-jarige Lars Scheper. Met nog acht minuten in een als kijkspel aardige eerste helft te spelen werd het vervolgens 4-0 voor de gastheren. Op een prima pass van linksback Reinier Smit reageerde Martijs Delker attent genoeg om even later zijn derde goal van de middag te scoren. Dat zorgde dat de rust aanbrak met een duidelijke voorsprong voor de thuisploeg. Een voorsprong waar men op de tribune van dacht dat er ook na de rust nog minimaal vier keer door Noordpool gescoord zou gaan worden. Maar helaas voor de trouwe Noordpool-aanhang zag het er al vlot in de tweede helft niet naar uit dat dit ging gebeuren. Het tempo lag aan de kant van de thuisploeg veel te laag en de goed uitgevoerde aanvallen waren dan ook op de vingers van een hand te tellen. In de 58minuut was er nog wel een hilarisch moment toen Richard Haan tot drie keer toe in doelman Patrick Valkema zijn meerdere moest erkennen. Drie pogingen die een toeschouwer de opmerking deed maken dat ‘Kippie’ waarschijnlijk dacht dat het drie keer schieten voor een euro was. Na dit hilarisch moment viel er pas in de 75minuut weer wat te genieten in Uithuizen toen Gijs Balkema na een prachtige individuele actie de 5-0 fraai in de verre hoek schoot. Waar het niet echt wilde vlotten met het aantal goals in de tweede helft lukte dat scheidsrechter Atema wel met het geven van totaal onnodige gele kaarten. Zo verdwenen Jeroen Venhuizen en Richard Haan voor ‘praten’ in het boekje van Atema en waren even later ook Joost de Vries en Patrick Rienks aan de beurt. Voor de aanvoerder van de gasten werd het in de 85minuut nog vervelender toen hij binnen de beruchte lijnen Martijs Delker onderuit haalde en daar een tweede gele prent voor kreeg en de gastheren een penalty mochten nemen. Vreemd genoeg nam niet Martijs Delker de elfmetertrap maar zorgde Richard Haan voor een 6-0 eindstand in een wedstrijd waarin het jonge VVSV’09 niet veel kon uitrichten tegen een thuisploeg die in de tweede helft zwaar door de ondergrens zakte vond ook trainer Jur Smit. ,,De eerste helft was nog redelijk maar naar na de rust was het gewoon heel er slecht wat we lieten zien. De individuele kwaliteit gaf de doorslag maar als team hebben we absoluut een onvoldoende gescoord.” In het kamp van VVSV’09 hoefde men na afloop niet helemaal ontevreden te zijn vond voorzitter Albert de Groot. ,,We zijn een jonge ploeg in opbouw en mede doordat Noordpool vooral in de tweede helft niet goed speelde kwamen wij toen wat meer aan voetballen toe. Het moet allemaal nog wat meer volwassen worden maar voordat dat zo ver is zijn we een paar jaar verder.”Noordpool-VVSV’09: 6-0(4-0)6. Delker 1-0, 12. Mark Bos 2-0, 29. Delker 3-0, 37. Delker 4-0, 75. Balkema 5-0, 90. Haan 6-0(str.)Scheidsrechter: F. Atema (Groningen)Gele kaarten: Van den Berg, Haan(Noordpool), Rienks, Venhuizen, De Vries(VVSV’09)Rode kaart: Rienks(2x geel)Noordpool: Dijkstra; Van der Bijl, Klip(70. Oosterhuis), Vanden Berg, Smit; Balkema, Zijlstra, Kluin(20. Jeffrey Bos), Haan; Delker, Mark Bos(80. Doornbos Clevering).VVSV’09: Valkema; Rienks, Schaap, Steigstra, Van der Toorn(30. Scheper ); Klaver, Meijer(46. Jochem Kooi ), Wilfred Kooi, Venhuizen; Veldman, De Vries,