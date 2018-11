SIOS stunt met zege op koploper HS’88

SIOS zorgde zaterdagmiddag voor een enorme stunt door van kampioenskandidaat HS’88 te winnen. In Sauwerd werd het een 4-3 overwinning voor de thuisploeg die eindelijk weer over een complete selectie kon beschikken.Willem Kluin had voor het duel tegen koploper HS’88 eindelijk de beschikking over een complete selectie. Kluin koos er daarom ook voor om de spelers die net terugkwamen van blessures of vakanties vanaf de aftrap te laten beginnen en wat direct goed uitpakte voor de gastheren. Want in de 27minuut kwam er al een 1-0 stand op het scorebord te staan door een goal van Jochem Huinder. Vijf minuten later stond het echter weer gelijk in Sauwerd toen de goalgetter van de gasten, Sven Rosevink, de 1-1 voor zijn rekening nam. Dit was vervolgens ook de ruststand na een helft waarin beide ploegen absoluut aan elkaar gewaagd waren. Na de thee ging het al snel vlot met de doelpunten. In de 53minuut kwam de thuisploeg op 2-1 toen Gijs Huinder de HS’88-keeper wist te passeren maar drie minuten later zorgde Sven Rosevink ervoor dat het weer gelijk stond op sportpark ‘De Lange Twee’. In de 72minuut waren het vervolgens de gasten die voor de eerste keer op voorsprong kwamen toen Sven Rosevink er met zijn derde treffer van de middag voor zorgde dat het 2-3 werd. Maar ook de gastheren toonden veerkracht want in de 74minuut was het Stefan Bultena die beide ploegen weer op gelijke hoogte bracht. Maar het werd nog mooier voor de thuisploeg want in de 89minuut ging de bal in het strafschopgebied van de bezoekers op de stip. Binnen de beruchte lijnen werd Jochem Huinder onderuit getrokken en dat zorgde dat Sander Bultena even later de stand op 4-3 kon brengen. Na deze hernieuwde voorsprong werd het nog wel even billenknijpen voor SIOS omdat HS’88 in de zeven minuten aan extratijd nog een paar keer de kans op een vierde treffer kreeg. Maar uiteindelijk bleef het bij een 4-3 stand en waar Willem Kluin uiteraard blij mee was. ,,We scoorden steeds op het juiste moment en hadden het verdedigend goed staan tegen een HS’88 waar men ook vond dat wij dit zeer meeslepend duel terecht hebben gewonnen.”