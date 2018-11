Eenrum verliest onnodig van FVV.

Eenrum ging zondag voor de derde achtereenvolgende keer onderuit. In Foxhol werd er met 3-1 van FVV verloren maar wat gezien het spelbeeld niet nodig was geweest.In de eerste helft van het duel tussen FVV en Eenrum kregen de toeschouwers een wedstrijd te zien waarin beide teams behoorlijk aan elkaar waren gewaagd. In de 35minuut kwam de thuisploeg echter toch op voorsprong toen een vrije bal van Mio Maros door Siebrand Solinger van richting werd veranderd en daardoor onhoudbaar achter doelman Lammert Brinkhuizen verdween. Maar al snel stond het weer gelijk in Foxhol toen Bobo Miedema zwak ingrijpen van de thuisploeg prima afstrafte. In de tweede helft werd de thuisploeg de iets meer bovenliggende partij maar toch duurde het tot aan de slotfase voordat FVV daar iets mee deed. In de 78minuut was het namelijk Thomas van Kalsbeek die de stand op 2-1 bracht. Zes minuten later stond het door een goal van Sarwar Khan zelfs 3-1 in Foxhol en wat uiteindelijk ook de eindstand werd. Een eindstand waar teamleider Tjidsger Veenstra van vond dat er wel meer voor de Eenrumers in had gezeten. ,,De eerste helft waren we aan elkaar gewaagd. Na de rust kregen we het lastiger maar hadden we meer moeten doen met de ruimte en kansen die ook wij kregen.”