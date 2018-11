VAKO doet zich tekort tegen Bellingwolde

Een jong VAKO speelde zondagmiddag gelijk tegen Bellingwolde. In het gelijknamige dorp werd er met 2-2 gelijkgespeeld nadat de Vriezenaren eerst nog met 0-2 voor waren gekomen.Bron OostermoerIn de eerste helft viel er nog maar weinig te genieten in Bellingwolde waar het jonge VAKO verder prima was opgewassen tegen de promovendus. Het enige wat er over de eerste vijfenveertig minuten te melden viel was een schot op de paal van Bjorn Tooren. Maar na de verkwikkende thee werd het allemaal anders voor de gasten. Want direct in de tweede helft zorgde Rob Liewes er voor dat VAKO op voorsprong kwam. Niet veel later werd het allemaal nog mooier voor VAKO toen de jonge Stefan Hondeveld de stand op 0-2 bracht. Nu zag het er helemaal goed uit voor de bezoekers die echter moesten toestaan dat ze steeds meer in de verdediging werden gedrukt. In het doel van VAKO moest Tijn Varwijk daarom ook meerdere prima reddingen verrichten om de voorsprong voor zijn ploeg in stand te houden. Maar helaas voor de doelman, en dus ook zijn teamgenoten, wist de thuisploeg ook twee keer te scoren zodat het richting de slotfase 2-2 in Bellingwolde stond. In de slotfase kreeg VAKO nog de mogelijkheid om de drie punten mee te nemen maar Patrick Steenbergen en Emmanuel Manzeza (in het veld gekomen voor Tooren) slaagden er niet in om hun kans te verzilveren zodat het bij een iets wat teleurstellende 2-2 gelijkspel bleef.