SVZ sleept zege uit het vuur tegen Siddeburen.

SVZ wist na twee gelijke spelen eindelijk weer eens te winnen. In eigen huis waren de Zeijenaren met 2-1 te sterk voor Siddeburen.Bron OostermoerIn Zeijen begon de thuisploeg goed aan het duel tegen Siddeburen want al in de 8minuut zorgde Johnno Hingstman voor een 1-0 voor de Zeijenaren. En twee minuten later was dezelfde Hingstman ook verantwoordelijk voor de tweede goal van de thuisploeg. Dit sterk begin van SVZ deed bij velen het gevoel leven dat het weleens een gemakkelijke middag voor de thuisploeg kon gaan worden. Maar niets was echter minder waar want het waren juist de gasten die steeds beter in de wedstrijd kwamen. Tot aan de rust veranderde er echter niets aan de stand en ook na de pauze bleef het lang 2-0 in Zeijen waar de thuisploeg zich steeds meer moest beperken tot het tegenhouden van de aanvalsgolven van de bezoekers. In de 79minuut kwam Siddeburen vervolgens terug tot 2-1 door een doelpunt van Bjorn Puister en werd het helemaal spannend in Zeijen. De bezoekers gooiden nu helemaal alles op de aanval en nu was het helemaal alle hens aan dek voor de geelhemden. Maar uiteindelijk wist de thuisploeg toch stand te houden en sprak Jarno Noord na afloop van een zwaarbevochten zege. ,, De eerste tien minuten waren goed maar daarna was het alleen maar tegenhouden wat we konden laten zien.”