Ruime zege FC Zuidlaren op Westerlee.

FC Zuidlaren herstelde zich zaterdag prima van de uitschakeling in het bekertoernooi. In Westerlee wist de formatie van Edwin Prins namelijk met 7-1 van de plaatselijke hoofdmacht te winnen.bron OostermoerIn Westerlee begon FC Zuidlaren prima aan het duel tegen de plaatselijke hoofdmacht. Want al in de derde minuut stond het door een doelpunt van Robin Wolters 0-1. Nog voor de pauze werd het ook nog 0-2 voor de gasten door een treffer van Bob Poorta. Dit was vervolgens ook de ruststand in Westerlee waar de thuisploeg in de eerste helft maar weinig te vertellen had tegen een goed spelende FC Zuidlaren. In de tweede helft stond het vervolgens al vlot 4-0 voor de gasten. In de 50minuut scoorde Bas Boersma en drie minuten later scoorde Koen Eshuis de vierde goal voor FC Zuidlaren. Na de vierde treffer van de bezoekers duurde het tot de 84minuut voordat er weer gescoord werd in Westerlee. Het was Bas Boersma die met zijn tweede goal van de middag de stand op 0-5 bracht. Nog in dezelfde minuut scoorde Jan-Willem Evers de eretreffer voor de thuisploeg maar het dubbel slotakkoord was voor de bezoekers. In de 85tekende Robin Wolters met zijn tweede goal van de dag voor de 1-6 en in de 90minuut scoorde Bas Boersma zijn derde goal van de wedstrijd en wat de 1-7 betekende en waar trainer Edwin Prins dik tevreden mee was. ,, We zijn geen moment in de problemen geweest en we konden de van blessures terugkerende spelers mooi minuten laten maken. En dat is met het oog op de komende wedstrijden wel een prettige gedachte.”