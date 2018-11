Overtuigende zege Yde de Punt

Yde de Punt herstelde zich knap van de nederlaag van een week eerder tegen gemeentegenoot Tynaarlo. Zondag werd er namelijk op overtuigende wijze in Oldeberkoop met 1-5 van Sport Vereent gewonnen.Bron OostermoerYde de Punt moest zondag op bezoek bij rode lantaarndrager Sport Vereent. In Oldeberkoop werd al snel duidelijk dat de gasten weinig problemen zouden hebben met de hekkensluiter in zondag 5C. Al voor de rust kwam Yde de Punt op een 1-0 voorsprong door een treffer van de jonge Dexter Seising en niet veel later zorgde Mark Koops dat de gasten met een 0-2 voorsprong gingen rusten. Na de thee bleef Yde de Punt het betere van het spel houden en liep het, door twee goals van Mark Koops uit naar een 0-4 voorsprong. De thuisploeg kon daar maar weinig tegenover zetten als moest doelman Wilko Schreuder wel toestaan dat de gastheren op de stand van 0-4 de eretreffer wisten te scoren. Maar uiteindelijk waren het de bezoekers die het laatste doelpunt van de wedstrijd wisten te scoren want het was Bjorn Snijder die er voor zorgde de gasten uiteindelijk met een overtuigende 1-5 overwinning huiswaarts keerden.