Glimmen verliest van koploper Be Quick 1887

Glimmen moest zaterdag voor zijn zesde competitieduel op bezoek bij koploper Be Quick 1887. Op de Esserberg werd het een 4-1 nederlaag voor de Glimmenaren die na zevenendertig minuten al met een man minder verder moesten door een rode kaart voor Tim Oosterhof .Bron OostermoerVoor Glimmen begon het allemaal prima op de Esserberg want al na vier minuten zorgde Jim van Weerden dat de gasten op 0-1 kwamen. Maar in de twintigste minuut maakte de thuisploeg weer gelijk. Niet veel later had Glimmen op 1-2 kunnen komen maar vanaf elf meter wist Patrick Gorter niet raak te schieten. In de 37minuut kreeg ook de thuisploeg een strafschop toen Tim Oosterhof een indraaiende corner met zijn vingers uit het doel tikte en wat Oosterhof direct rood opleverde. Na de benutte strafschop werd het natuurlijk wat lastiger voor de bezoekers die echter tot aan de 73minuut niet heel veel weggaven. Maar toen de 3-1 uiteindelijk viel was het gedaan met de tegenstand van Glimmen. In de 88minuut werd het vervolgens ook nog 4-1 voor de koploper maar wat volgens Niels Oosterhof louter en alleen nog voor de statistieken was. Tot aan die belachelijke rode kaart voor Tim was er niets aan de hand en ook daarna hadden we weinig problemen. Maar na de 3-1 was het over en uit en ging Be Quick er met de drie punten vandoor.”