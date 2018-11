Eext in slotseconden onderuit tegen koploper

Eext verloor zondag nipt van koploper Donkerbroek. In Eext werd het namelijk 1-2 voor de koploper en wat een stand was die pas in de laatste minuut op het scorebord kwam.Bron OostermoerMet Donkerbroek kwam zondag de nog zonder puntverlies zijnde koploper naar Eext. De Eextenaren waren zelf ook nog zonder nederlaag maar hadden van hun vier gespeelde duels er een gelijkgespeeld zodat het duel in Eext een duel werd waarin het om de koppositie in zondag 5C ging. Al snel in de wedstrijd was Donkerbroek de iets bovenliggende partij maar had het de pech dat het in de 14minuut op achterstand kwam toen een van de verdedigers van de gasten zijn eigen doelman passeerde en wat de 1-0 betekende. Nog in de eerste helft kwamen de gasten weer naast de thuisploeg toen Johan Veldkamp de stand op 1-1 bracht. Na de rust waren het nog steeds de Donkerbroekers die de iets bovenliggende partij waren tegen een thuisploeg die echter keurig stand wist te houden. Dat zorgde dat er bij het ingaan van de laatste minuut nog steeds een gelijke stand op het scorebord stond waar uiteindelijk toch nog verandering in kwam. Want in de 90minuut zorgde Jurrien Boerema voor een enorme domper bij de thuisploeg door Donkerbroek naar een 1-2 voorsprong te schieten en wat enkele ogenblikken later ook de eindstand was. ,,Donkerbroek was over de gehele wedstrijd genomen iets beter maar als je zo dicht bij een gelijkspel tegen de koploper bent is het zuur wanneer je dat in de laatste minuut nog weggeeft,” aldus een teleurgestelde Jack Lammerts.