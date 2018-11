Annen wint uit bij Muntendam.

Annen heeft zondag het altijd lastige uitduel tegen Muntendam weten te winnen. In het gelijknamige dorp werd het een 1-3 overwinning voor de mannen van Hemmo de Wal die de overwinning als een prima teamprestatie betitelde.Bron: OostermoerIn Muntendam had men zeer waarschijnlijk de oeroude hit van de band Hydra,’ even letterlijk genomen want het gras stond bijna letterlijk twee kontjes hoog op het hoofdveld van de Muntendammers. Ondanks dat creëerde Annen zich in de eerste helft wel een licht veldoverwicht tegen een thuisploeg die wat teruggetrokken en zeer compact speelde en het Annen daar lastig mee maakte. Voor de rust werd er dan ook niet gescoord in Muntendam en ook na de pauze bleven de doelpunten nog even uit. In de 63minuut kwam er eindelijk verandering in de stand toen Bart Kranenborg de stand op 0-1 bracht. Twee minuten later zorgde Jaap Jan Mulder vervolgens voor de 0-2 en wat zorgde dat het duidelijk rooskleurig voor de gasten uit begon te zien. De thuisploeg gaf zich echter niet zomaar gewonnen want in de slotfase werd het nog even spannend toen Muntendam terugkwam tot 1-2. Maar in de 89minuut maakte Dolf Nijborg aan alle onzekerheid een einde door de 1-3 op het scorebord te schieten en wat Annen uiteindelijk een prima zege opleverde. ,,'Muntendam-uit' is altijd lastig maar dankzij een voortreffelijke teamprestatie zijn de drie punten terecht mee naar Annen gegaan,” was na afloop het helder commentaar van Annen-trainer Hemmo de Wal