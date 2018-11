Actief veegt vloer aan met koploper VVK

Actief behaalde zondagmiddag een klinkende overwinning op koploper VVK. Op sportpark ‘Het Noorden’ werd het namelijk 1-9 nadat de rust was aangebroken met een stand van 0-7 in het voordeel van een oppermachtig Actief.In Groningen vielen de doelpunten zondagmiddag in een rap tempo voor Actief in het duel tegen koploper VVK. In de 5minuut werd het namelijk 0-1 door een goal van Edwin Krohne en zeven minuten later schoot Ermin Imelman doelpunt nummer twee tegen de touwen. Goal nummer drie liet vervolgens ook niet lang op zich wachten want in de 16minuut tekende Julius van der Hilst voor de 0-3. Weer drie minuten later dacht Mark Gorter, wat mijn teamgenoten presteren, scoren, dat kan ik ook zodat een zeer zwak acterende thuisploeg binnen twintig minuten al tegen een 0-4 en dus kansloze achterstand aan keek. Richting het half uur was het vervolgens Tom Smid die ook een duit in het zakje deed door zijn ploeg een 0-5 voorsprong te bezorgen. Een minuut later stond het al 0-6 op ‘Het Noorden’ toen Ermin Imelman voor de tweede keer raak wist te schieten tegen een als een murw geslagen rondlopend VVK. Maar nog was het doelpuntenfestival niet voorbij want op slag van rust bracht Tom Smid de stand op 0-7. Aan de kant van de gasten waren er die zich even in de armen knepen maar al snel kwam het besef dat men de koploper in de eerste helft helemaal zoek had gespeeld. Na de rust gebeurde er in de eerste twintig minuten maar weinig tot dat Ermin Imelman er in de 65minuut 0-8 van wist te maken. Vijf minuten later scoorde VVK zijn eretreffer maar het slotakkoord was voor de gasten uit Eelde/Paterswolde toen Ermin Imelman de eindstand in de 88minuut op 1-9 bepaalde. In de slotseconden van een wedstrijd die na ruim een kwartier al gespeeld was kreeg een van de spelers van VVK vervolgens nog een domme rode kaart nadat hij een trappende beweging maakte naar Actief-keeper Robin van der Heuvel.