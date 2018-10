Samen met 'Gewoon Bram' komt het zaterdag in Ulrum helemaal goed

Zaterdag staat het voor de vierde keer de derby tussen VVSV’09 EN Zeester op het programma. Een derby die nu nog als dé zaterdagderby in de gemeente De Marne mag worden gezien maar die na 1 januari 2019 in de anonimiteit van de talloze gemeentelijke derby’s van de nieuwe gemeente ’t Hogeland zal verdwijnen.Zaterdag wordt hij voor de laatste keer gespeeld, de gemeentelijke derby tussen VVSV’09 en Zeester. Want over ruim een maand dan is het klaar met de gemeente De Marne en zijn beide verenigingen overgeleverd aan de ‘grappen en grollen’ van de nieuwe gemeente ’t Hogeland. Maar dat zijn zorgen voor morgen in zowel Ulrum en Zoutkamp want eerst zaterdag wanneer de derby sinds de breuk tussen beide verenigingen voor de vierde keer in Ulrum wordt gespeeld. De eerste was in het seizoen 2015-2016 en toen won de thuisploeg met 3-2. Een jaar later werd het 1- 1 in Ulrum in een seizoen waarin beide ploegen in de winter ook nog eens vriendschappelijk tegen elkaar speelden. Dat duel werd toen door de Ulrumers met 2- 1 gewonnen. Vorig seizoen ging de zege voor de eerste keer naar de Zoutkampers die toen met 5-3 wisten te winnen van een thuisploeg die steeds meer spelers naar of een lager elftal of helemaal zag verdwijnen. Dat heeft er voor gezorgd dat de Ulrumers besloten om een drastische verjonging door te voeren. Zo zaten er bijvoorbeeld bij het duel van afgelopen zaterdag tegen Noordpool twee spelers, Lars Scheper en Jochem Kooi, van nog geen 16-jaar op de bank en die van trainer Raymond Scholtens ook speelminuten kregen. De verjonging zorgt dat de verwachtingen dit seizoen niet hooggespannen zijn maar wat bij de buren in Zoutkamp duidelijk anders is. Trainer Marinus Siekman wil namelijk met zijn ploeg een prijs pakken en wat een periodetitel ook is. Want gezien de huidige stand in zaterdag 5D moet het wel heel erg vreemd lopen wanneer Lycurgus in deze competitie niet als eerste eindigt. De Lycurgianen hebben alles nog gewonnen en om heel eerlijk te zijn zie ik daar voorlopig ook geen verandering in komen. Dat zorgt dat Zeester zich dus zeer waarschijnlijk op een periodetitel moet gaan richten of op een tweede plaats achter de zeer waarschijnlijke kampioen Lycurgus. Daarom is het zaak voor de gasten om zaterdag de drie punten mee naar Zoutkamp nemen om zo in het spoor van Noordpool, Oosterparkers, GRC en Ezinge te blijven. Dus dat is de opdracht voor de withemden in een wedstrijd die natuurlijk ook nog een derde helft kent. Een derde helft die wordt opgeluisterd door, en wie kent hem niet, ‘Gewoon Bram’. Ik ken Bram, en zijn repertoire, niet maar ik denk dat het, en ongeacht de uitslag, wel gezellig zal worden na een derby waar de scherpe randjes allang uit zijn verdwenen.