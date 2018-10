Drachtster Boys/HR Piping verliest van zichzelf en hekkensluiter Den Haag VR1

De rit in de busjes naar Den Haag werd gekenmerkt door redelijk droog weer en af en toe een zonnetje, totdat we in Den Haag aankwamen waar donkere wolken zich samenpakten boven Topsporthal Zuiderpark (vroegere stadion van ADO/Den Haag) De wind trok aan en de regen stortte naar beneden.En dat weertype werd symptomatisch voor het verloop van de wedstrijd van Drachtster Boys /HR Piping VR1 tegen zvv Den Haag VR1. In de 1helft was het een kat en muis spelletje waarbij Den Haag in een soort van handbalverdediging voor de keepster speelde en de Drachtster vrouwen het spel lieten maken. Vanuit Haags perspectief (nul punten uit 5 wedstrijden) terecht. Maar wat er ook gebeurde…de vrouwen van coach Symen Abe Hoekstra wisten niet door die verdediging te voetballen en de kansen, die er wel degelijk kwamen, om te zetten in doelpunten. Kansen voor Jessie Prijs en een rebound voor Anita Vellema maar keepster Lisa Franken stond in de weg; voorzet Aafke de Hoek bereikte net niet Jessie Prijs. Na een goede redding van Anna Reitsma op een schot van spits Priscilla de Vos werd 0-0 de ruststand. In de 2helft hetzelfde spelbeeld met dien verstande dat Drachtster Boys/HR Piping meer druk ging zetten. En dan is het oppassen voor de counter. Na een bal op de paal van Aruni Westerhout ging het dan inderdaad mis. Een verdedigingsfout werd voortreffelijk binnen geschoten door Priscilla de Vos; 1-0. En vier minuten later (31minuut) maakte Lisanne Vermeulen er 2-0 van door wederom een omschakelfoutje bij de Drachtster vrouwen. Dat was het sein voor de meevoetballende keepster. En daaruit scoorde Lisanne Kempe de 2-1 in de 38minuut. En ondanks wat kleine kansen aan Drachtster zijde bleef het daarbij. De vrouwen van Drachtster Boys/HR Piping staan nu op een 9plek. Volgende week vrijdag, 2 november, is de volgende afspraak. Uit naar Team Alkmaar/Sportstars. 20.40 uur in Noord-Scharwoude.