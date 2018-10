EKC dames zijn ongeslagen status kwijt

De ongeslagen status van de voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) in de competitie is voorbij. In Bergum op zaterdag 27 oktober kwam hier een einde aan in de wedstrijd tegen het elftal van de SJO Bergum BCV Combinatie (BBC).Beide elftallen stonden hoog op de ranglijst dus het zou een moeilijke wedstrijd worden voor EKC. In de eerste helft ging het nog redelijk. Weliswaar was BBC de meer dominerende ploeg maar EKC kon aardig meekomen. Veel kansen waren er echter niet hoewel de betere wel voor de thuisploeg waren. EKC was echter niet daadkrachtig genoeg. Aan de andere kant schoot BBC enkele inzetten naast of was keepster Nicky Bos een sta in de weg. EKC kwam er niet door en zo leek de rust gehaald te worden met een 0-0 stand toen de 44e minuut aanbrak. Bij een aanval van BBC raakte Nicky Knol de bal ongelukkigerwijs waardoor deze in het eigen doel belandde wat een 1-0 ruststand opleverde.In de tweede helft liep het nog minder met EKC. Niets wilde meer lukken en BBC was nu duidelijk de betere ploeg. De gastvrouwen waren feller en zaten er beter op dan EKC dat zich meer en meer tot verdedigen moest beperken. Aanvallend wilde het niet lukken en het was dan ook BBC dat na een aanval in de 52e minuut op 2-0 kwam. Nog was er niets verloren maar EKC maakte echter geen aanstalten om deze achterstand in te lopen. Het had geen middenveld en liet BBC veel te ver komen. Wel werden er pittige duels uitgevochten en liet scheidsrechter O. Linting soms wel eens wat te veel toe. Kansen kreeg EKC niet behoudens een schot van Rebecca Postma dat de keepster onschadelijk maakte en een vrije trap van Wendy Reitsma die geen vervolg kreeg. Het was weer BBC dat in de 60e minuut profiteerde van een dekkingsfout en op 3-0 kwam. Vier minuten later greep EKC-coach Joost Gerdez in. Hij haalde Gretha Annema en Suzanne Bergstra naar de kant en zette Desie Tjoelker en Marjon Bos in. Het mocht niet baten. Behoudens twee hoekschoppen van Michelle Koster kwam EKC er niet aan te pas. In de 87e minuut brak BBC opnieuw door en zette de stand op 4-0 in haar voordeel. Sarah Rijzinga stuitte in de slotfase nog op de keepster maar het bleef 4-0 waarmee EKC haar eerste nederlaag in de competitie leed en het haar ongeslagen status kwijt is. Deze wedstrijd kan onder noemer: een wedstrijd om snel te vergeten worden geschreven. Komende zaterdag wacht de thuiswedstrijd in Kloosterburen (14.00 uur) tegen SC Bolsward.