Snelle tegengoals nekken Kloosterburen

Na dertig seconden stond het in het duel tussen Kloosterburen-Farmsum al 0-1 en zes minuten later zelfs 0-2. Dat zorgde dat de thuisploeg vanaf dat moment een verloren wedstrijd speelde en het zijn uitblinkende doelman Sander Adema wel dankbaar mocht zijn dat het uiteindelijk bij een 0-5 nederlaag bleef.Kloosterburen-trainer Wieger Kooistra was zondagmiddag niet te benijden. De stadjer kon voor het thuisduel tegen Farmsum door de namen van een groot aantal spelers een streep zetten. ,,Bart Korhorn en Jorn Bolt zijn al wat langer geblesseerd en daar is vorige week Richard Durenkamp bij gekomen. Verder heeft Bert Mennes vorige week nog meegespeeld maar die wil dat liever niet meer. En verder is Daniel van Dijk wegens werkzaamheden verhinderd en is Niels van der Maar voor school weg. Dus was het weer puzzelen om een team op de been te brengen wat uiteindelijk wel gelukt is maar vraag niet hoe. Gelukkig hebben we met elkaar goed door dat het op dit moment niet anders is maar dat we met elkaar wel bezigzijn om het tij sportief proberen te keren.” Nadat de spelers, met in de line-up de spelers van Kloosterburen O-13 en een team van Kids United die een voorwedstrijd hadden gespeeld, het veld waren opgekomen stond het dertig seconden na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Van Ittersum al 0-1 op sportpark Westerklooster. Routinier Herbert van Brugge werd vanaf de aftrap goed aangespeeld door Alwin Nap. Van Brugge zag vanuit een ooghoek dat Reza Fambrene goed was meegelopen en voordat de verdedigers van de thuisploeg wisten wat er gebeurde lag de bal achter een kansloze doelman Sander Adema. Ruim zes minuten later stond het al 0-2 in Kloosterburen. Uit een corner van Reza Fambrene zorgde Alwin Nap er met een intikkertje voor dat het duel tussen de hekkensluiter en een subtopper in zondag 5D al min of meer gespeeld was. Iets wat helemaal een feit was toen de bezoekers in de 18minuut op 0-3 kwamen toen Roby Visser alle ruimte kreeg om Sander Adema voor de derde keer binnen twintig minuten kansloos te laten. Nog binnen het half uur werd het vervolgens 0-4 voor de gasten. Bij weer een messcherpe aanval, met een hoofdrol voor Herbert van Brugge die een prima assist gaf, was het Alwin Nap die zijn tweede goal van de middag scoorde. Tegenover dit aanvallend ‘geweld’ had de thuisploeg maar weinig in te brengen. In de 33minuut was daar echter de eerste prima aanval van de thuisclub. Een aanval die werd opgezet door de zeer verdienstelijk spelende Niels Bolt. De spits speelde zich goed vrij en stuurde met een prima pass Olger Jonker op avontuur. De middenvelder leverde vervolgens een keurige voorzet af die, helaas voor de gastheren, door Kevin Kat over werd geschoten. Na dit eerste wapenfeit van de thuisploeg gebeurde er voor de rust niets meer wat het vermelden waard was zodat na vijfenveertig minuten beide ploegen met een 0-4 stand op het scorebord gingen rusten. In de tweede helft kwam er met Wesley Schop een verse kracht binnen de lijnen voor Dennis Kat. De rechtervleugelverdediger moest in de rust afhaken omdat hij later op de dag nog andere verplichtingen had. Ging het in de eerste helft vlot met de goals, in de tweede helft leek het dezelfde kant op te gaan. In de 48minuut kwam er namelijk 0-5 op het scorebord te staan. Herbert van Brugge dribbelde met de bal aan de voet door de defensie van de gastheren om vervolgens een prima pass te geven op Reza Fambrene. De aanvaller speelde de bal goed door op Andre Toxopeus die van dicht bij de bal achter Sander Adema schoot: 0-5. Na deze snelle vijfde goal voor de geelhemden kreeg het publiek in Kloosterburen niet veel bijzonders meer te zien. De thuisploeg bleef dapper proberen om in de buurt van het Farmsum-doel te komen maar wat de bezoekers lieten zien was niet best. De Farmsumers schoven de bal wat inspiratieloos rond en wanneer er een keer op doel geschoten werd was de bal vaak een prooi voor doelman Adema. Want zonder Adema in de goal was het duel tegen Farmsum helemaal in een catastrofe voor de withemden geëindigd. Halverwege de tweede helft was er nog even een onderonsje tussen scheidsrechter Van Ittersum en zijn assistent Gerben Adema. De jonge vlaggenist zat namelijk twee keer fout met een beslissing en waar hij door de onpartijdige op werd gewezen. Na dit intermezzo ging het verder prima tussen het duo want even later floot de arbiter keurig af toen Adema terecht zijn vlag in de lucht stak voor buitenspel. Niet veel later viel de enige gele kaart in een verder sportief duel toen Wesley Schop een gele kaart kreeg voor het schoppen van Reza Fambrene. Maar verder gebeurde er niets meer in Kloosterburen zodat de thuisclub ook zijn vierde wedstrijd van het seizoen niet wist te winnen. En dat was een gegeven wat Wieger Kooistra al na zeven minuten spelen aan had zien komen. ,,Na de 0-2 was het over en uit voor ons. Wij scoren nu eenmaal moeilijk en wanneer je de goals vervolgens heel gemakkelijk weggeeft dan weet je dat het een lastig, zo niet onmogelijk verhaal wordt.”Kloosterburen-Farmsum: 0-5(0-4)1 Fabrene 0-1, 7. Nap 0-2, 18.Visser 0-3, 26. Nap 0-4. 48. Toxopeus 0-5.Scheidsrechter: A. van Ittersum(Winsum)Gele kaart: Schop (Kloosterburen)Kloosterburen: Adema; Dennis Kat(46. Schop), Korhorn(65. Wierenga), Streefkerk, Holman; Jonker, Van der Laan, Steur, Prins; Kevin Kat, Bolt.Farmsum: Vos; Visser; De Vries, Strijbos, Marcel van Es; Niels van Es, Toxopeus, Fabrene, Woldhuis; Van Brugge, Nap